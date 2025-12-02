قيادي في الجبهة الوطنية: نجاح القائمة الوطنية مسئولية وانطلاقة للعمل الحقيقي

وجه النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، رسالة شكر لكافة المواطنين الذين ساهموا في فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذا النجاح يمثل مسؤولية وطنية وتكليفًا كبيرًا قبل أن يكون شرفًا، وأنه سيعمل منذ اللحظة الأولى على أن يكون عند مستوى ثقة الناخبين.

وأكد «الحفناوي»، أن المرحلة المقبلة تمثل بداية العمل الحقيقي، مع الالتزام بخدمة المواطنين على أرض الواقع، ودعم التعليم، وتمكين الشباب، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، إلى جانب متابعة أزمات المصريين في الخارج وجعلها على رأس أولوياته داخل البرلمان، بما يعكس الاهتمام بالدور الحيوي للمصريين في الخارج ودعم حقوقهم واحتياجاتهم القانونية والاجتماعية، لافتاً إلى أن ثقة الشعب المصري هي مصدر فخر وإلهام له للاستمرار في خدمة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة لكل أبناء مصر في الداخل والخارج.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الفوز جاء نتيجة تعاون وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، موجها شكره العميق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على إدارتها المهنية للعملية الانتخابية التي اتسمت بالشفافية والانضباط، وإلى رجال القضاء على إشرافهم الكامل والنزيه الذي ساهم في إخراج الانتخابات بشكل مشرف، فضلاً عن جهود وزارة الداخلية في تأمين اللجان الانتخابية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين، مؤكدًا أن الانتشار المنظم والتأمين المحكم أسهما في خروج المشهد الانتخابي بصورة تليق بالدولة المصرية.