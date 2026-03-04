تسويق متحف الأهلي في معرض «برلين KITB»

قامت شركة النادي الأهلي القلعة الحمراء، المنوطة بتنفيذ مشروع استاد الأهلي في الفترة الحالية بتسويق متحف النادي من خلال المشاركة في فعاليات معرض السياحة العالمي ITB بمدينة برلين، أحد أكبر وأهم المعارض السياحية على مستوى العالم،

جاء ذلك في إطار الاستراتيجية التي تهدف إلى تسويق متحف نادي القرن على المستوى العالمي بالشكل الأمثل.

ويستعرض محمد كامل رئيس شركة القلعة الحمراء خلال هذه المشاركة رؤية المتحف باعتبارهـ مشروعًا ثقافيًّا وسياحيًّا متكاملايوثق تاريخ الأهلي الممتد لأكثر من قرن، ويقدم تجربة تفاعلية حديثة تواكب المعايير العالمية بما يجعله مقصدًا للزوار من داخل مصر وخارجها. كما يمثل التواجد في <«ITB BERLIN» خطوة لتعزيز مكانة المشروع على خريطة السياحة الدولية, من خلال عقد لقاءات مع كبرى شركات السياحة ومنظمي

الرحلات والمستثمرين، وبحث سبل إدراج المتحف ضمن البرامج السياحية الرسمية للدولة المصرية, ليصبح وجهة ثابتة المهتمين بالرياضة والثقافة.