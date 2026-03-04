بإشراف طبيب.. حسام موافي: مرضى الشريان التاجي يأخذون أسبرين مدى الحياة لمنع تجلط الدم

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب إصابة الفرد بتجلط الدم .

وقال حسام موافي في برنامجه " ربي زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"، : :" تجلط الدم يكون مرض وراثي وفي الكثير من الأحيان يكون مكتسب ".

وتابع حسام موافي :" هناك أدوية ممنوعة على المريض الذي يصاب بتجلط الدم وهناك ادوية لازم ياخدها ".



وأكمل حسام موافي:" مرضى الشريان التاجي يأخذون أسبرين مدى الحياة لمنع تجلط الدم في الاوعية الدموية ويتم أخذه بامر طبيب ".

ولفت حسام موافي:" هناك ادوية تمنع تجلط الدم من الأساس ويتم اخذها بأمر من الطبيب المعالج".