صبري فواز يواصل تألقه في بودكاست «إيه بقى؟!» بحلقة جديدة عن الإنشاد الديني
علي جمعة: يجوز للمرأة تلاوة القرآن وهي حائض من الموبايل
مسلسل فخر الدلتا| أحمد حاتم ضيف شرف الحلقة 15
لم تكن قادمة لمصر.. وزارة البترول تنفي صلتها بناقلة غاز تعرضت لحادث قبالة سواحل ليبيا
ما حكم صيام مريض الزهايمر؟.. رد قاطع من المفتي
توفيق عكاشة يتوعد المتطاولين بإجراءات قانونية
جهاز الأمن القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
المريض يصوم رمضان أم يفطر؟.. رد حاسم من المفتي
برلمانية: تأمين الطاقة الكهربائية إنجاز استراتيجي للدولة في زمن الحرب
لاريجاني: اغتيال خامنئي سيكون له ثمن باهظ على أمريكا
وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي
محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ
توك شو

بإشراف طبيب.. حسام موافي: مرضى الشريان التاجي يأخذون أسبرين مدى الحياة لمنع تجلط الدم

حسام موافي
حسام موافي
هاني حسين

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب إصابة الفرد بتجلط الدم .

وقال حسام موافي في برنامجه " ربي زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"، : :" تجلط الدم يكون مرض وراثي وفي الكثير من الأحيان يكون مكتسب ".

وتابع حسام موافي :" هناك أدوية ممنوعة على المريض الذي يصاب بتجلط الدم وهناك ادوية لازم ياخدها ".


وأكمل حسام موافي:" مرضى الشريان التاجي يأخذون أسبرين مدى الحياة لمنع تجلط الدم في الاوعية الدموية ويتم أخذه بامر طبيب ".

ولفت حسام موافي:" هناك ادوية تمنع تجلط الدم من الأساس ويتم اخذها بأمر من الطبيب المعالج".

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

المرشد الإيراني الجديد.. من هو مجتبي خامنئي؟ | بروفايل

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

مفاجأة.. أسباب استبعاد أحمد حمدي من مباريات الزمالك

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

رغم فوائده الكثيرة.. احترس من أضرار اليانسون النجمي

فراخ مشوية بصوص التمر الهندي المدخن.. طعم جديد لسفرة رمضان

في يومها العالمي.. مخاطر لا تتوقعها ل السمنة على الصحة

6 خطوات لتخفيف الصداع في رمضان وتقليل تكراره

تعرف على أسعار هيونداي إلنترا ‏AD‏ ‏الجديدة بعد الزيادة

سمية الخشاب تثير الجدل بعباية رمضان بالبنفسجى

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز أنيق

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

