اللي مصاب بهذا المرض ميصومش في رمضان.. حسام موافي يكشف التفاصيل

رد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على سؤال لسيدة منعها الطبيب من الصيام لأن لديها جين في الدم يجلطه وتأخذ برشام سيولة والمفروض الصبح تاخد برشام تنظيم ضربات القلب وسنها 43 سنة وتدوخ بسرعة.

وقال موافي، خلال تقديم برنامج “رب زدني علما”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إنه من الطبيعي ألا تصوم هذه الحالة، لأن أدوية تنظيم ضربات القلب ميعادها بالثانية ويطلب من المريض ضبط المنبه.

وأضاف أن الحصول على أدوية ضبط ضربات القلب تكون كل 8 ساعات بمعدل 3 مرات يوميًا، متسائلا: طيب دي تصوم إزاي، لأنه في منتهى الخطورة عدم تناول الدواء.

وأكد أن المعدل الطبيعي لضربات القلب من 70 إلى 90 دقة في الدقيقة، موضحًا أن اختلال القلب يعني أنه قابل لتجلط الدم داخله ويحتاج أدوية سيولة.