حسام موافي: العمل في رمضان واجب وليس للنوم والمسلسلات

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن شهر الصيام هو شهر الخير، وبه ليلة القدر التي هي خير من 100 شهر.

وأوضح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن ليلة القدر هي ليلة وترية، وقد تكون في ليلة 27 من رمضان، لكن على كل شخص اغتنام هذه الليلة والإكثار من الأعمال الصالحة والصلاة.

وأوضح أنه عندما ينصح مريضًا بعدم الصيام، يكون ذلك بسبب مرض شديد، وأنه يستغرب عندما يقول لبعض الأشخاص: "لازم تفطر"، فينكسف من أولاده، فيرد عليه: "أنت بتصوم لعيالك ولا لله؟".

وأشار إلى أن الشخص الذي يرفض الذهاب إلى العمل بسبب الصيام، فمن الممكن أن يفطر إذا كان مريضًا، لكن من يعتبر شهر رمضان شهر النوم ومشاهدة المسلسلات، فهذا أمر غريب.

وطالب المواطنين بالعمل في رمضان، قائلًا: "غزوة بدر الكبرى كانت في شهر رمضان".