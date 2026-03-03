حسام موافي : السادات يجوز يدخل الجنة بسبب قرار تحمل الدولة تكلفة الغسيل الكلوي

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مريض غسيل الكلى، يواجه معاناة شديدة أثناء عملية الغسيل، معلقا: المريض بيقعد بالـ 6 ساعات أثناء الغسيل.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديم برنامج ربِ زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الراحل أنور السادات يجوز يدخل الجنة بإذن الله بسبب قرار تحمل الدولة تكلفة الغسيل الكلوي، موضحا أن زراعة الكلى أصبحت في الفترة الحالية أمر ناجح جدا.

وأوضح الدكتور حسام موافي، أن بعض حالات زراعة الكلى، تقوم بغسيل الكلى، لأن الزراعة فشلت، معلقا: زرع الكلى يمكن أن يتم أكثر من مرة، وغسيل الكلى إعجاز طبي اللي فكر فيه طالب في سنة تالته طب.

وذكر أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني: غسيل الكلى في مصر، الدولة متكفلة بالغسيل، ودا من أفضل القرارات التي اتاخدت.