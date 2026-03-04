حسام موافي: الكحة المستمرة قد تكون عرضًا لمرض خطير.. والتدخين السبب الأشهر

رد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على سؤال: هل الكحة الشديدة لأكثر من شهر عرض أم مرض؟ قائلًا: هناك كحة نفسية، وهي الكحة التي تحدث في وجود سبب نفسي، إذ إن بعض الأشخاص يكحّون بسبب الموجودين، وهنا تُسمى الكحة النفسية.

وأوضح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن الكحة إذا استمرت مدة طويلة تتطلب استشارة طبيب لمعرفة نوعها وسببها.

وأشار إلى أن الكحة المصاحبة لمرض في القلب تتطلب تدخلًا طبيًا سريعًا، لأن ذلك يكون خطرًا على القلب.

ولفت إلى أن الشخص إذا كان مدخنًا ويكحّ فلا يسأل عن الأسباب، لأن جميع أمراض الرئة تشترك في الكحة، والتدخين يسبب التهابًا مزمنًا.

وأوضح أن الكحة نعمة لأنها تنذر الشخص بأن هناك أمرًا غير صحيح في الرئة، وأن الكحة عارض ناتج عن مرض، فمشكلات القلب والرئة قد تتسبب في الكحة.

وحذر من تناول لبان الدكر في حالة الكحة، أو من الأشخاص الذين ينصحون بتناوله لعلاجها.