حسام موافي: الصيام مدرسة الصبر والانضباط.. ورمضان فرصة لتغيير السلوك

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن شهر رمضان يمثل فرصة حقيقية لتقويم السلوك وتعزيز القيم الإيجابية، موضحًا أن الصيام لا يقتصر على الامتناع عن الطعام والشراب، بل هو تدريب عملي على الصبر والانضباط الأخلاقي.

ممارسة روحية متكاملة

وأشار موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» عبر قناة صدى البلد، إلى أن الصيام يُعد ممارسة روحية متكاملة تُعلم الإنسان كبح الغضب والابتعاد عن السباب، إلى جانب الالتزام بآداب التعامل، حتى داخل نطاق العلاقة الزوجية خلال ساعات الصيام.

وشدد على أن الصبر يحتل مكانة أساسية في حياة المسلم، معتبرًا أنه يسبق الكثير من العبادات في الأهمية العملية، إذ يُمثل الأساس في مواجهة الابتلاءات وضبط ردود الأفعال، خاصة عند التعرض للإساءة.

التحمل وضبط النفس

وأضاف أن رمضان يمنح المسلمين ثلاثين يومًا من التدريب المكثف على التحمل وضبط النفس، داعيًا إلى تحويل هذه الممارسات إلى سلوك دائم يمتد لما بعد الشهر الكريم، بعيدًا عن العصبية أو الإفراط في تناول الطعام.

أهم الدروس المستفادة

واختتم بالتأكيد على أن من أهم الدروس المستفادة من الصيام ترسيخ مبدأ الاعتدال في الأكل والشرب، واكتساب عادات صحية وروحية متوازنة، بحيث يصبح الشهر الكريم نقطة انطلاق نحو أسلوب حياة أكثر انضباطًا ووعيًا.