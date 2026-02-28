لازم روشتة .. حسام موافي يحذر من طلب الأدوية بالتليفون

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن هناك شائعة متداولة تقول إن المسكنات لا تحتاج روشتة، محذرًا من طلب الأدوية عبر الهاتف ويجب وزارة الصحة اتخاذ إجراء في ذلك لأنها سوف تنقذ كثيرين من الفشل الكلوي.



وحذر خلال تقديم برنامج ربي زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن المسكنات تضر الكلى وخصوصًا إذا كانت مريضة.

ولفت إلى أن الكلى في بداية إصابتها لا يظهر على صاحبها أعراض، ولكن يتم قياس الكرياتين والمريض لا يشعر بشيء أو يشكي من أي عرض.

وأضاف حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن نصف المصابين بفشل كلوي نتيجة تناول مسكنات الروماتيزم وسوء استخدام الأدوية دون استشارة الطبيب، موضحًا أنه حال وجود شكوك من الطبيب يقوم بعمل وظائف كلى.