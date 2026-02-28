حسام موافي يحذر من صعوبة البلع: عرض خطير لمرض

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من يعاني من صعوبة في البلع من عدم الذهاب للطبيب.

وقال حسام موافي في برنامجه " ربي زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" صعوبة البلع عرض خطير لمرض في الجسم وقد يكون عرض لمرض نفسي وقد يكون عرض لمرض عضوي ".



واكمل حسام موافي :" من يعاني من صعوبة في البلع قد يكون يعاني من أورام المريء وفي هذه الحالة عليه ان يجري منظارا لأخذ عينة والكشف عن هذه الأورام ".



وتابع حسام موافي :" من يعاني من صعوبة في البلع قد يكون يعاني من عدم انتظام عمل عضلة المريء ".



وأكمل حسام موافي :" تشخيص أسباب صعوبة البلع سهل للغاية والطب يبدأ من التشخيص الصحيح ".

