حسام موافي: أدوية تنظيم ضربات القلب تؤخذ بالدقيقة ويجوز الإفطار

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن أدوية تنظيم ضربات القلب يتم الحصول عليها بالدقيقة، وأنه ينصح المرضى بضبط الساعة للحصول على الأدوية.

وأوضح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن القلب يعمل بانتظام، لكن إذا كان الشخص مريضًا ويحصل على أدوية تنظيم ضربات القلب، يجب أن يتم الحصول على الأدوية في موعدها.

ولفت إلى أنه في حالة عدم تناول الأدوية في موعدها قد يتوقف القلب، ولذلك في هذه الحالة يجوز الإفطار لمريض عدم انتظام ضربات القلب.

وكشف أن أدوية سيولة الدم تكون من أجل تنظيم ضربات القلب، ولذلك هناك بعض الأمراض لا يجوز فيها الصيام، وأوضح أنه لا ينصح عبر الشاشات بصيام أو إفطار شخص إلا بعد الكشف.

ووجّه رسالة للمواطنين أصحاب الأمراض قائلًا: "قبل ما تصوم أو تفطر في رمضان لازم تسأل طبيبًا مسلمًا، وأن الطبيب من خلال الكشف سيوضح له الصح".