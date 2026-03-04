مايا دياب: خضعت لعملية تجميد بويضات وعايزة أجيب أطفال تاني

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب أنها خضعت بالفعل لعملية تجميد البويضات، مؤكدة رغبتها في إنجاب أطفال آخرين خلال الفترة المقبلة، موضحة أن قرارها لا يرتبط بظروف حالية بقدر ما هو خطوة احترازية للمستقبل.

وأوضحت مايا دياب، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن تجميد البويضات يمنح المرأة فرصة إضافية في حال وصلت إلى سن قد يصعب فيه الإنجاب الطبيعي، مشددة على أن التقدم العلمي والطبي أتاح حلولا كثيرة لم تكن متاحة من قبل، داعية النساء إلى الاستفادة من هذه التطورات دون خوف أو تردد.

وأضافت مايا دياب، أنها تؤمن بحق المرأة في اختيار التوقيت المناسب للزواج والإنجاب، خاصة المرأة العاملة، مؤكدة أن الوعي والعلم أصبحا عنصرين أساسيين في اتخاذ هذه القرارات المصيرية، وأن الحفاظ على جودة الخصوبة لا يتعارض مع تأجيل الزواج، في ظل ما يشهده الطب من تطور مستمر يفتح آفاقًا أوسع للنساء حول العالم.