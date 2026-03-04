قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية: التوبة لا تعرف زمانًا ولا مكانًا
ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم سفر وأداء العمرة للمرأة الحائض

رنا عبد الرحمن

أكد الشيخ محمود طحان، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، أن وجود المرأة في فترة الحيض بالتزامن مع موعد سفرها لأداء العمرة أو الحج لا يمنعها من التوجه إلى الأراضي المقدسة، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية راعت طبيعة المرأة وظروفها، ووضعت ضوابط واضحة تضمن لها أداء النسك بصورة صحيحة.

وخلال لقائه في برنامج “صوم مقبولًا” المذاع على قناة إكسترا نيوز، أوضح طحان أن المرأة الحائض يمكنها الإحرام والسفر إلى مكة المكرمة وأداء جميع المناسك التي لا تشترط الطهارة، مثل السعي بين الصفا والمروة وسائر الأعمال المرتبطة بالنسك، باستثناء الطواف حول الكعبة المشرفة، إذ يُشترط له الطهارة الكاملة.

وأشار إلى أن المرأة في هذه الحالة تنتظر حتى تطهر تمامًا من الحيض، ثم تغتسل وتؤدي طواف العمرة، باعتباره ركنًا أساسيًا لا تصح العمرة بدونه. وأكد أن الامتناع عن الطواف أثناء الحيض ليس تعقيدًا، بل هو التزام تعبدي بنصوص شرعية ثابتة.

وفي السياق ذاته، لفت أمين الفتوى إلى أهمية اتخاذ المرأة الاحتياطات الصحية اللازمة، كارتداء ما يحفظ ملابسها ويمنع أي تلوث داخل المسجد الحرام، وذلك مراعاة لقدسية المكان وحرصًا على النظافة العامة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهّل عليها استكمال المناسك فور الطهارة دون مشقة.

وشدد الشيخ محمود طحان على أن التزام المرأة بهذه الضوابط الشرعية يجعل عمرتها صحيحة ومقبولة بإذن الله، موضحًا أنه بعد الطهارة تؤدي الطواف ثم السعي إن لم تكن قد أدته، وتُتم نسكها بالحلق أو التقصير، ليكتمل بذلك أداء العمرة على الوجه المشروع.

ويأتي هذا التوضيح في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية عبر مختلف المنصات الإعلامية، ومن بينها قناة إكسترا نيوز، للإجابة عن التساؤلات الفقهية التي تشغل أذهان المواطنين، خاصة مع تزايد الإقبال على أداء العمرة خلال المواسم المختلفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

مصطفي شوبير

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أحقية الأهلي في بطولة الدوري للموسم الماضي

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

ترشيحاتنا

كفتة

أطفالك هيحبوها.. طريقة عمل كفتة الفراخ المقلية

صينية البطاطس

طريقة عمل صينية بطاطس محمرة مع السبانخ والسوسيس

اليانسون النجمي

رغم فوائده الكثيرة.. احترس من أضرار اليانسون النجمي

بالصور

تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

لوك جذاب.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

فراخ مقرمشة بصوص كريمي بالفلفل الأسود .. المقادير والطريقة

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

