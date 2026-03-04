قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية: التوبة لا تعرف زمانًا ولا مكانًا
ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا
توك شو

محمود طحان: عمرة رمضان تعادل أجر حجة مع النبي.. وأركان النسك طريق القبول

الكعبة
الكعبة
رنا عبد الرحمن

أكد الشيخ محمود طحان، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، أن أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك يُعد من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله، لما تحمله من أجر مضاعف وفضل كبير، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ الذي بيّن فيه أن عمرة في رمضان تعدل حجة معه في الثواب.

وخلال استضافته في برنامج “صوم مقبولًا” عبر شاشة إكسترا نيوز، أوضح طحان أن نفحات الشهر الكريم تمنح الطاعات قيمة مضاعفة في ميزان الأعمال، مشيرًا إلى أن اجتماع الصيام مع أداء العمرة يفتح أبوابًا واسعة من الرحمة والمغفرة، ويجسد أسمى معاني الإخلاص والتجرد لله تعالى.


أركان العمرة.. خطوات لا يصح النسك بدونها

وبيّن أمين الفتوى أن العمرة تقوم على أركان أساسية لا يكتمل النسك إلا بها، موضحًا أن البداية تكون بالإحرام، وهو نية الدخول في النسك بالقلب مع التلفظ بالتلبية، فيقول المعتمر: “لبيك اللهم عمرة”، وإن كانت عن شخص آخر يذكر اسمه. وأكد أن للإحرام هيئة مخصوصة؛ فالرجل يرتدي الإزار والرداء، بينما تلتزم المرأة بملابسها الساترة المعتادة دون زينة، مع الالتزام الكامل بالحجاب الشرعي.

أما الركن الثاني فهو الطواف حول الكعبة المشرفة سبعة أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إليه، في مشهد إيماني يعكس وحدة المسلمين واتجاههم إلى قبلة واحدة. ويعقبه السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط كذلك، اقتداءً بسيدتنا هاجر عليها السلام، واستحضارًا لمعاني الثقة في تدبير الله.

وأوضح طحان أن الحلق أو التقصير يُعد ختام أعمال العمرة؛ فالرجل يُستحب له الحلق وهو أفضل، ويجوز له التقصير، بينما تكتفي المرأة بقص جزء يسير من أطراف شعرها. وشدد على ضرورة الالتزام بالترتيب بين هذه الأركان، مع مراعاة الإحرام من الميقات المحدد، باعتباره شرطًا أساسيًا لصحة النسك.

روحانية خاصة في رمضان

وأشار الشيخ محمود طحان إلى أن عمرة رمضان ليست مجرد شعيرة تؤدى، بل تجربة إيمانية متكاملة، يعيش فيها المسلم أجواء الصفاء الروحي في أطهر بقاع الأرض، مستشعرًا معاني القرب من الله، ومجددًا العهد بالطاعة والاستقامة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن من يحرص على استيفاء الأركان والضوابط الشرعية، ويؤدي عمرته بإخلاص وخشوع، يرجى له القبول والأجر العظيم، لاسيما إذا اقترنت العمرة بفضل الزمان في شهر رمضان المبارك، حيث تتضاعف الحسنات وتتنزل الرحمات.

