كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، الفارق بين أنواع الكحة وأسبابها .

وقال حسام موافي في برنامجه " ربي زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"، : اللي يهمني هو سرعة علاج الكحة التي تأتي لدى مريض يعاني من امراض في القلب لأن القلب ميستحملش .



وتابع حسام موافي :" في الغالب تنتج الكحة عند مريض القلب عندما يحدث هبوط في كفاءة الجهة اليسرى من القلب ".



واكمل حسام موافي:" الكحة المنتشرة يكون سببها التهاب في الشعب الهوائية وهذا هو السبب الرئيسي لها وقد يكون التدخين أحد عوامل إصابة الفرد بالكحة المزمنة ".

ولفت حسام موافي:" التدخين يتسبب في التهاب مزمن في الشعب الهوائية وجميع أمراض الرئة تشترك في الكحة ".

