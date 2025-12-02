خالد أبو بكر: التحالف الانتخابي بين أحزاب القائمة الوطنية انتهى وأستبعد استمراره بالبرلمان

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج المرحلة الثانية من انتخابات النواب وإعلان فوز القائمة الوطنية في الانتخابات .



وقال أبو بكر في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" المحكمة الإدارة العليا تتلقى غدا الطعون على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات النواب".

وأضاف خالد أبو بكر :" هناك إشادات بالتنظيم الجيد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب ويبدو أننا تعلمنا من الاخطاء والضمانات متواجدة من حيث التظلم او الطعن ".

وتابع خالد ابو بكر :" التحالف الانتخابي بين أحزاب القائمة الوطنية انتهى ولا اعتقد استمرار هذا التحالف تحت قبة البرلمان لان الاحزاب من تيارات مختلفة ".

وأكمل خالد أبو بكر :" سيبدأ كل حزب في تكوين فريقه داخل البرلمان وتبني الأيديولوجية الخاصة به داخل البرلمان".