أحزاب القائمة الوطنية: الانتخابات أجريت بضمانات قانونية واضحة وتنافس حقيقي

أكدت أحزاب القائمة الوطنية، أن الانتخابات البرلمانية التي تجرى حاليا بمراحلها المختلفة تحت إشراف الهيئات القضائية وضمانات قانونية واضحة وتنافس انتخابي حقيقي، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل.

وقالت أحزاب القائمة الوطنية:" نقر بأن العملية الانتخابية مثل نظيراتها في جميع دول العالم قد تشوبها بعض الأخطاء أو المخالفات المحدودة إلا أنه ما تم من تعامل مؤسسي سريع مع هذه المخالفات يمثل دليلا على نزاهة الإجراءات ويؤكد أن الدولة وقيادتها لا تتردد في تصويب المسار كلما اقتضت القواعد".

وأضاف أحزاب القائمة الوطنية:" نرفض رفضا قاطعا لحملات التشويه المنظمة ومحاولات بث الفوضى المعنوية التي تمارسها جهات فقدت وزنها السياسي أو تسعى لاستثمار الموقف لتحقيق مكاسب شخصية".

وتابع أحزاب القائمة الوطنية: “نؤكد في الوقت ذاته أن النقد الموضوعي حق مكفول للجميع دون مزايدة على الوعي العام والتأثير السلبي على الرأي العام”.

وأكمل أحزاب القائمة الوطنية:" نجدد التزامنا الكامل باستكمال الاستحقاق الانتخابي وفق جدول الهيئة الوطنية للانتخابات وندعو كافة القوى السياسية للتنافس الشريف والاحتكام إلى صناديق الاقتراع وحدها واحترام أحكام القضاء "|.