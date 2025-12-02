انتشار أمني مكثف بسوهاج لتأمين انتخابات النواب وضمان سير العملية بسلاسة

في إطار توجيهات وزير الداخلية، برفع درجة الاستعداد لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025/2026، ووجود مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين ومؤسسات الدولة، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين لضمان ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت الانتخابي بأمان وحرية وخروج العملية الانتخابية بصورة لائقة.

فشهدت مديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز عبد الله، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، انتشارًا أمنيًا مكثفًا بداية من صباح اليوم، وذلك تزامنًا مع مرحلة الإعادة للانتخابات المقررة لها يومي 3 و4 ديسمبر الجاري، من خلال تعزيز انتشار القوات الأمنية ومجموعات التدخل السريع.

تعزيز الخدمات والتعاون الأمني

ذلك بالإضافة إلى تعزيز خدمات المرور بكافة المراكز والأقسام والمحاور والطرق المؤدية للمقار الانتخابية؛ لفرض السيطرة الأمنية وضبط الخارجين على القانون ومخالفي القواعد الانتخابية.

كما كثفت مديرية الأمن تواجدها الميداني، حيث قام قيادات المديرية بجولات تفقدية لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية التي تم وضعها لتأمين العملية الانتخابية وانتشار القوات وفقًا للخطة الموضوعة.

وتبذل مديرية أمن سوهاج أقصى جهودها لضمان وصول الناخبين إلى لجانهم بكل سهولة وأمان، وتوفير المناخ الملائم لعملية انتخابية تتسم بالشفافية والانضباط، تعزيزًا لإرادة الشعب المصري لممارسة حقه الدستوري.