كأس العرب .. منتخب مصر يدرك التعادل أمام الكويت فى الوقت القاتل
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي غدا
بسعر 56 جنيها.. طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين خلال شهر ديسمبر
الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على "تأشيرات الدخول" و"العمل القنصلي"
حالة الطقس خلال 7 أيام.. مفاجأة في درجات الحرارة وأمطار منتظرة
الأرصاد تحذر: أمطار تضرب بعض المحافظات الأيام القادمة| الطقس
بوتين: أوروبا تعيش في أوهام إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
كأس العرب.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر والكويت
بعد عودة المختطف المصري من مالي .. تفاصيل 10 أيام من الاحتجاز والغموض
30 دقيقة | منتخب مصر يبحث عن هز الشباك .. والكويت يتراجع دفاعياً
تعيين عمرو الليثي وعبد الرحيم كمال عضوين بـ غرفة صناعة السينما
محافظات

جامعة سوهاج تستلم أجهزة الحضانات والرعاية المركزة لمستشفى شفاء الأطفال| صور

سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن بدء استلام الأجهزة الطبية الخاصة بتجهيز جناح الحضانات والرعاية المركزة بمستشفى شفا الأطفال الجامعي، وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ومؤسسة بنك مصر، والذي شمل تبرع  بمبلغ ٤٨ مليون جنيه.

وقال "النعماني" أن هذا الصرح الطبي هدية فخامة الرئيس السيسى والذي سيمثل نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة للأطفال، خاصة في التخصصات الدقيقة التي كان يُضطر الكثير من الأطفال للسفر خارج المحافظة من أجلها،.

أقيم على مساحة ٥.٦ فدان ليصبح أكبر مجمع طبي للأطفال على مستوى الجمهورية، بتكلفة تجاوزت المليار جنيه.

وأكد الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن عملية الاستلام تأتي ضمن خطة تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية، مشيدًا بالدعم المجتمعي المقدم من مؤسسة بنك مصر لتعزيز قدرات المستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الأجهزة المستلمة تمثل دفعة أساسية ضمن الاستعدادات لبدء التشغيل التجريبي للمستشفى خلال الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور أحمد جعفر، مدير مستشفى شفا الأطفال، إلى أن الدعم سيساهم في تعزيز قدرة المستشفى على استقبال الحالات الحرجة. حيث شمل ١٩ حضانة، و١٠ أجهزة مونيتور، و١٠ أجهزة لعلاج الصفراء، و٥ أجهزة تدفئة لحديثي الولادة، و٩ أجهزة تنفس صناعي، و١٠ مضخات محاليل، إلى جانب ٣٤ سرير عناية، و٣٤ جهاز مونيتور، و٣٤ سرنجة محاليل، و١٥ جهاز تنفس صناعي.

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

