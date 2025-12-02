طلاب جامعة سوهاج يطلعون على أحدث نظم التسليح والدفاع في معرض إيديكس الدولي

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بجهود الرئيس السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة جعل مصر مركزًا للصناعات الدفاعية عبر إيديكس 2025 الحدث الدفاعي الثلاثي الأكثر أهميةً من الناحية الاستراتيجية في العالم.

والذي يعرض أحدث الابتكارات في مجالات الدفاع البري والبحري والجوي، حيث تقدم الدولة المصرية صورة من صور قوتها الحديثة، وقدرتها على المنافسة.

جامعة سوهاج

وو ضعها على خريطة الدول المنظمة لأهم معارض السلاح العالمية للعام الرابع علي التوالي أمام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع من مختلف أرجاء العالم، ليقدموا أحدث ما توصلت إليه التقنيات المتطورة.

وقال النعماني ان حرص القيادة السياسية علي حضور طلابنا معرض إيديكس هو رسالة بأن الجيل القادم قادر على حمل راية التطوير والدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، وأن مصر تمتلك طاقات بشرية لا حدود لها.

ونفتح أمامهم أبوابًا أوسع للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الدفاعية والعسكرية في العالم، ليكونوا مستعدين لصنع ابتكارات جديدة تخدم وطننا العزيز، وتعزيز قدرتها العسكرية بما يدعم أمنها القومي.

وأوضح الدكتور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان الجامعة شاركت بوفد مكون من ١٠٠ طالب وطالبه، والذين اعربوا عن سعادتهم بما شاهدوه.

من عرض أحدث التقنيات والحلول في المجالات الدفاعية الثلاثة البرية، البحرية والجوية، والذي نظمته هيئة التسليح المصري بالتعاون والدعم الكامل من وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في مصر.

وذكر الدكتور أحمد عاطف مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية ان فعاليات المعرض تستمر على مدار أربعة أيام، على أرض مركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.

واضاف أن الوفد ضم 100 فرد منهم 70 طالب وطالبة، و30 ما بين أعضاء هيئة تدريس وجهاز ادري و، وأن مشاركة الوفد تمت بالتنسيق بين الإدارة المركزية لرعاية الشباب وإدارة التربية العسكرية بقيادة المقدم احمد عبد اللاه مدير الادارة بالجامعة.