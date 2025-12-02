إيحاءات فاضحة.. ضبط متحرش سوهاج الجديدة بعد فيديو فتيات الجامعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط الرجل الخمسيني الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، أثناء محاولته استدراج الفتيات مقابل مبالغ مالية، والتحرش بهن في محيط الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة.

وذلك عقب تحرك عاجل من قوات الشرطة استجابةً للاستغاثات التي انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الساعات الماضية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، يفيد برصد تداول مقطع فيديو لرجل يستقل سيارة ملاكي، يقوم بمضايقة الفتيات ومحاولة استدراجهن، ويقدم على أفعال تحمل إيحاءات فاضحة أثناء توقفه بسيارته بمنطقة الجامعة.

وبتشكيل فريق بحث وفحص الفيديو المتداول، نجح رجال المباحث في تحديد بيانات السيارة وقائدها، وتتبع خط سيره داخل نطاق المدينة، حتى تمكنت قوة من قسم شرطة سوهاج الجديدة من ضبط المتهم والتحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة.

وتمت مواجهة المتهم بما ورد في الفيديو وما رصده فريق البحث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك بعد موجة غضب واسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب المئات من أهالي سوهاج وطالبات الجامعة بسرعة ضبط المتهم، مع تأكيدات بأن الواقعة ليست الأولى وأنه اعتاد التواجد في الطرق الهادئة بمحيط الإسكان الجامعي.