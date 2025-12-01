إحالة 3 أطباء للتحقيق خلال جولة مفاجئة لمحافظ سوهاج بـ"بناويط"

شهدت قرية بناويط التابعة لمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، جولة مفاجئة للواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ الإقليم، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستعراض ملف المشروعات المتعثرة داخل القرية.

وبدأت الجولة بتفقد المركز التكنولوجي بمجمع الخدمات الحكومية، حيث اطمأن المحافظ على انتظام سير العمل وحسن استقبال المواطنين، قبل أن يتوجه إلى وحدة طب الأسرة ببناويط.

إحالة 3 أطباء للتحقيق.. ماذا حدث؟

والتي رصد خلالها غياب 3 من الأطباء عن العمل، وأمر بإحالتهم للتحقيق الفوري، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي تقصير يمس حق المواطن في خدمة طبية لائقة.

كما تفقد المحافظ مبنى جمعية تنمية المجتمع المغلق منذ 20 عامًا، مكلفًا بعرض تقرير اللجنة المختصة حول حالته الإنشائية، مع دراسة إعادة تشغيله أو طرحه كفرصة استثمارية تضمن تعظيم الاستفادة منه لخدمة أهالي القرية.

وتضمنت الجولة المرور على مركز شباب بناويط، حيث وجه المحافظ مديرية الشباب والرياضة بإعداد دراسة متكاملة لإعادة تأهيل المركز وتفعيل أنشطته الرياضية والثقافية، بما يضمن إتاحة خدماته لشباب وأبناء القرية ودعم المواهب الناشئة.

وفي قطاع التعليم، زار المحافظ مجمع مدارس بناويط الابتدائي، لمتابعة سير العملية التعليمية، والتقى بعدد من التلاميذ، مؤكدًا أهمية الانضباط والالتزام داخل المدارس.

وخلال جولته، أعرب المحافظ عن استيائه لانتشار المخلفات داخل مجرى ترعة الكراعي بما يعيق حركة المياه، ووجه بالتنسيق الفوري مع مديرية الري لبدء أعمال التطهير.

كما شدد على سرعة استكمال أعمال رصف طريق بناويط بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، مع إزالة أي معوقات تُعطل التنفيذ.

واختتم المحافظ جولته بتفقد محطة الصرف الصحي بالقرية، مشددًا على الالتزام التام بالجداول الزمنية للانتهاء من التشغيل ودخول المحطة الخدمة رسميًا قبل 30 مارس المقبل.