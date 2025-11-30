مناقشة أحدث التقنيات العالمية في علاج ضيق مجرى البول بـ مستشفى سوهاج الجامعي

نظم قسم جراحة المسالك البولية بمستشفي سوهاج الجامعي ورشة العمل الخاصة بجراحات وطرق علاج مجرى البول، تناولت أحدث التقنيات العالمية في علاج ضيق مجرى البول عند الرجال والأطفال.

وذلك إلى جانب إجراء عدد من العمليات المتقدمة في هذا المجال، مما أسهم في رفع كفاءة الفريق الطبي وتنمية مهارات شباب الأطباء، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

جامعة سوهاج

قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن الجامعة تواصل دعمها الكامل للبرامج التدريبية المتقدمة داخل المستشفيات الجامعية، مما يعكس حرص الجامعة على مواكبة أحدث الأساليب العلمية والجراحية في التخصصات الدقيقة، وتوفير أعلى مستوى من الخدمات الطبية لأهالي صعيد مصر.

كما أكد الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن خطة المستشفيات الجامعية لتطوير التخصصات الدقيقة، مشيراً إلى أن الورشة شهدت مشاركة نخبة من الأساتذة والمتخصصين، الذين قدموا خبراتهم العملية من خلال محاضرات علمية وتطبيقات جراحية مباشرة.

وذكر الدكتور النسر راشد رئيس القسم ان الورشة شهدت مشاركة فعالة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، وعلى رأسهم الدكتور عبد المنعم أبوزيد عميد كليه الطب الاسبق.

كما استضاف القسم حضور مجموعة من أبرز الخبراء في جراحات مجرى البول الدكتور محمد زكي الدهشوري أستاذ المسالك البولية وعميد كلية الطب بجامعة أسوان، الدكتور أحمد عليوه سكرتير شعبة الجراحات الترميمية لقناة مجرى البول بالجمعية المصرية لجراحي المسالك البولية بكلية طب الزقازيق.

والدكتور أحمد الرفاعي السكرتير المساعد للشعبة بكلية طب الأزهر بالقاهرة،والدكتور محمد عماد استشاري المسالك البولية بكلية طب بني سويف

وأشار الدكتور احمد محمود رياض استاذ جراحة المسالك البوليه ومنسق الورشة ان الورشه حققت أهدافها في تبادل الخبرات بين الأساتذة المشاركين، وتعريف الأطباء بأحدث المسارات العلاجية والجراحية، بما يدعم جودة الخدمات المقدمة داخل المستشفى الجامعي ويعزز مكانته كمركز تدريبي وتعليمي معتمد في تخصصات المسالك البولية.