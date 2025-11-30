لميس الحديدي توجه رسالة للناخبين: اختار المرشح الصالح دون مال سياسي

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة للمواطنين والناخبين مؤكدة إنّه بعد كافة الإجراءات المتخذة لتصحيح مسار الانتخابات في المرحلة الأولى، بداية من فيتو الرئيس ومرورًا بإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات وصولًا لأحكام الإدارية العليا، فإن الدور الآن على الناس والناخبين قائلة : "ولدينا فرصة ذهبية أن يختار الناخبون مرشحيهم دون ضغط أو تزوير".

واصلت عبر برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة "النهار" قائلة: الأهم عدم الانصياع للمال السياسي والرشاوى الانتخابية، ولها شقّان: الراشي والمرتشي، فالأول مُجرم بالقانون، لكن قابل الرشوة عليه أن يحذر أن هؤلاء الذين منحهم صوته سيتحولون خلال أيام تحت قبة البرلمان ضده.

أكملت: مائتا جنيه أو ثلاثمائة جنيه التي تأخذهم، وكلنا نعرف أن هناك ضائقة اقتصادية، سيأخذهم المرشح ثم يغيّر رأيه ويصوّت ضد مصلحتك تحت القبة لحماية مصلحته فقط. فكيف تثق فيمن منحك رشاوى سياسية؟"

أردفت: من يقدّم أموالًا في الانتخابات للحصول على الأصوات هو شخص فاسد قولًا واحدًا، يريد أن يصل للمصلحة بالحصول على المقعد، وليس لمصلحتك كمواطن. احذروهم وحاربوهم، وامنح صوتك لمن سيكون صوتك.