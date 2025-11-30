برلماني: كلمات الرئيس السيسي عن الانتخابات رسالة واضحة لتشكيل مجلس نواب يُعبّر عن الشعب

أكد محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أهمية الانتخابات البرلمانية تأكيد علي تعزيز استقرار الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية، مؤكداً أن حديث الرئيس يعكس حرص القيادة السياسية على بناء مؤسسات قوية تمتلك القدرة على التعبير الحقيقي عن تطلعات الشعب المصري.

وقال محمد رزق إن الانتخابات الحالية تمثل محطة مهمة في مسار الدولة المصرية، مشدداً على ضرورة أن يكون مجلس النواب القادم معبّراً بصدق عن إرادة المصريين ويعكس تنوعهم ووعيهم السياسي، بما يضمن دعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات.

وأضاف أن كلمات الرئيس السيسي جاءت واضحة وحاسمة في التأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة تعطي رسالة قوية في الداخل والخارج بأن الشعب المصري يقف دائماً خلف دولته ويحمي استقرارها.

ودعا عضو مجلس الشيوخ جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة الفاعلة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم داخل البرلمان، مؤكداً أن صوت كل مواطن يصنع فارقاً حقيقياً في تشكيل مجلس قوي وقادر على الدفاع عن مصالح الشعب.

وتابع رزق أن الدولة وفّرت كل الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية، في ظل الإشراف القضائي الكامل، والعمل الدؤوب من الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية، مما يضمن خروج الانتخابات بصورة مشرفة تعكس الثقة في المؤسسات الوطنية.

وقال: "مستقبل الوطن يصنعه أبناؤه، والمشاركة في الانتخابات رسالة وعي ومسؤولية.. وكل صوت هو دعم لمصر واستمرار لمسيرتها نحو المستقبل".