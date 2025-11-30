قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بعد حكم الإدارية العليا.. إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب بـ سوهاج والوادي الجديد وأسيوط وقنا والأقصر

بعد حكم الإدارية العليا.. إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب بـ سوهاج والوادي الجديد وأسيوط وقنا والأقصر
بعد حكم الإدارية العليا.. إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب بـ سوهاج والوادي الجديد وأسيوط وقنا والأقصر
إسلام دياب

جاءت أحكام المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في عدد من الدوائر بخمس محافظات لتصبح قد ألغيت الانتخابات كاملة في هذه المحافظات بعد إضافة الدوائر الملغاة بحكم الإدارية العليا والصادرة سابقاً من الهيئة الوطنية للانتخابات وهي: سوهاج، الوادي الجديد، أسيوط، قنا، والأقصر.

 بدأ الصمت الانتخابي لإعادة المرحلة الأولى اليوم الأحد 30 نوفمبر في انتخابات مجلس النواب وفقًا لما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات. 

عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية واختراق الصمت 

وفي هذا السياق، يستعرض القانون مجموعة من العقوبات الصارمة بحق المخالفين، حيث نص على تغريم كل من يرتكب مخالفات الدعاية الانتخابية بمبالغ لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

محددات مخالفة الدعاية الانتخابية 

وفقا للقانون، تشمل مخالفات الدعاية الانتخابية مخالفة المواعيد المحددة للدعاية الانتخابية في المواد 22 و30 والبند الثالث من الفقرة الخامسة بالمادة 37.

كما تشمل الإنفاق على الدعاية الانتخابية خارج الحساب البنكي المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تشمل تنفيذ دعاية انتخابية مخالِفة للضوابط المنصوص عليها في المادة 31 من القانون.

أيضا تضم مخالفة الحظر الوارد بالمادة 34، مع منح المحكمة سلطة توقيع عقوبة إضافية بعزل المخالف من وظيفته لمدة خمس سنوات إذا أثرت المخالفة على نتيجة الانتخابات.

كذلك قبول تبرعات تتجاوز الحدود القانونية المنصوص عليها في المادة 26، مع الحكم بمصادرة المبالغ الزائدة.

وتأتي هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع أي محاولات للإخلال بشفافية المنافسة بين المرشحين.

الثلاثاء المقبل ..مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات 

ويعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، الثلاثاء المقبل، مؤتمرا لإعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك وفقا للجدول الزمنى لإجراء الانتخابات.

ووفق الجدول الزمنى للانتخابات لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب

- يجرى التصويت لإعادة المرحلة الأولى بالخارج يومي 1 و 2 ديسمبر

- يجرى التصويت لإعادة المرحلة الأولى بالداخل يومي 3 و4 ديسمبر

- إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى يوم 11 ديسمبر

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول طعن المقدم وبطلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب دوائر أرقام 1، 3، 6، 7، 9، 12 فى الجيزة وإعادة الانتخابات فيها.

جاء قرار المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة السابعة ومقرها مركز البلينا في سوهاج، لتكون آخر دائرة يلُغى بها الانتخابات بالمحافظة.

ومحافظة سوهاج تضم 8 دوائر انتخابية، وسبق ذلك إلغاء الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات في 7 دوائر من أصل 8 دوائر، ولكن تم إلغاء نتيجة الدائرة الأخيرة البلينا ليتم إعادة الانتخابات كاملة في سوهاج.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء نتيجة الانتخابات في دوائر 2- 4 بأسيوط ودوائر 1 -3 – 4 -5 في المنيا ودوائر 4-5-6-9 في البحيرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرارا بقبول 26 طعنا وإلغاء نتيجة الانتخابات بها في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

طالبت المحكمة من الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة وتم مداولة المحكمة لأوراق الانتخاب من محاضر الاقتراع والفرز فى اللجان الفرعية والعامة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تمهيدا لإصدار حكمها فى الطعون الانتخابية.

من جانبها قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة سلمت محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة التى طلبتها المحكمة الإدارية العليا، مشيرة إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.

وأضافت الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ليست لها مصلحة فى الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها وملزمة بتنفيذ أحكام القضاء.

