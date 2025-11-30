17 شركة مصرية تشارك في معرض ليبيا للصحة وتوقع عقود تصدير

شهدت الدورة السابعة عشرة من معرض ليبيا للصحة حضورا لافتا للجانب المصري، حيث شاركت 17 شركة متخصصة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، في خطوة تعكس توسع الشركات المصرية داخل السوق الليبية خلال الفترة الأخيرة.

وجرى افتتاح الجناح المصري بحضور عدد من كبار المسؤولين الليبيين، من بينهم الدكتور الفيتوري عيسى بن رمضان، مدير المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمستشارة بالمجلس الرئاسي السيدة هند شوبار، والدكتور أحمد عبد الله بادي، مدير إدارة الإعلام بوزارة الصحة، إلى جانب الدكتور هشام البري نائب رئيس البعثة ومسؤول فريق أول بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور محمود الفطيسي مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن حضور عبدالله جويد مدير مركز مصراتة للأورام، وحمزة جمعة يحيى مدير مركز سبها للأورام.

إبرام تعاقدات مصرية في السوق الليبي

وبحسب شركة إكسبو كونسالتنت العالمية، المنظمة للجناح المصري بالتنسيق مع المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية، فإن نحو 90% من الشركات المصرية المشاركة نجحت في إبرام تعاقدات مع وكلاء وموزعين داخل ليبيا، ما يعكس قوة الطلب في السوق الليبية التي تعد من أكثر الأسواق الواعدة لمنتجات الدواء والمستلزمات الطبية المصرية.

وتأتي المشاركة المصرية هذا العام في ظل توسع ملحوظ في نشاط التصدير الطبي، ورغبة الشركات في تعزيز وجودها داخل ليبيا باعتبارها سوق قريب وتجمعها بمصر روابط اقتصادية وتجارية متنامية.



