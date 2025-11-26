قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مصر والجزائر تبحثان فرص ومجالات التعاون في قطاع الصناعات الدوائية

علياء فوزى

وصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في المؤتمر الوزاري لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة في أفريقيا، الذي تستضيفه الجزائر بمشاركة واسعة من الدول الأفريقية خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وقد كان في استقبال الوزير، فور وصوله، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، وزير الصحة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودهان خالد الأمين العام لوزارة الصناعة الصيدلانية في الجزائر. 

وعُقد لقاء بين الجانبين تم خلاله بحث فرص ومجالات التعاون في قطاع الصناعات الدوائية، خاصة أن وزارة قطاع الأعمال العام يتبعها الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة، والتي تتمتع بخبرات واسعة في مجال التصنيع الدوائي.

إقامة شراكات صناعية مشتركة

وتناول اللقاء إمكانات إقامة شراكات صناعية مشتركة، وتبادل الخبرات الفنية، ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تطوير الإنتاج الدوائي المحلي وتوسيع قدرات البلدين في تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والأفريقية.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين المصري والجزائري، والدور المشترك للبلدين في دعم التكامل الصناعي والصحي في القارة الأفريقية.

