اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري

وزير قطاع الأعمال العام
وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفير يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر، والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مساء أمس، في لقاء تناول آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، وبحث فرص الشراكة والاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية.

ورحب الوزير بالسفير الألماني، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا والروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين، مستعرضاً محفظة الشركات التابعة للوزارة التي تضم قطاعات الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية، إلى جانب النشاط السياحي والفندقي والتطوير العقاري والمقاولات. وأوضح أن هذه القطاعات تمتلك فرصاً استثمارية واعدة للشركات الألمانية، خاصة في ظل التوجه الحكومي لتعزيز الشراكات الدولية وجذب التكنولوجيا المتقدمة. وأشار المهندس محمد شيمي إلى حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع الجانب الألماني، في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، ومؤكداً أن الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات التكنولوجيا، والصناعة، والتحول الأخضر تسهم في دعم خطط التطوير بالشركات التابعة.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في عدد من المجالات، أبرزها المشروعات الخضراء، وصناعة الأدوية، وقطاع السيارات، إلى جانب تعزيز الشراكات القائمة مع عدد من الشركات الألمانية في مجالات الفنادق والأسمدة والطاقة والألومنيوم، بما يدعم تطوير مشروعات جديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد الصناعي ورفع تنافسية الشركات التابعة.

ومن جانبه، أعرب السفير يورجن شولتس عن تطلع بلاده إلى توسيع التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكات مع مصر، مشيداً بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، وبالجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لفتح آفاق تعاون دولي أوسع، واستقطاب شركاء عالميين لدعم خطط التطوير وتعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.

التكنولوجيا الخبرات الألمانية الاقتصاد الصناعي الألومنيوم الطاقة

