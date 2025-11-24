قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يلتقي رئيس أنجولا ويؤكد تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستثمار المشترك
تحرير محضر ضد شخص متورط في توزيع الأموال على المواطنين للتصويت لصالح أحد المرشحين بالغربية
الهيئة الوطنية للانتخابات تحذر الناخبين من تصوير ورقة التصويت أثناء الاقتراع
قرارات من الأعلى للإعلام بشأن برنامج "البريمو" والكابتن رضا عبدالعال وأبو المعاطي زكي
محافظ القاهرة يحث 8.6 مليون ناخب على المشاركة: الالتزام والانضباط يميزان اليوم الانتخابي
مرشح يمزق ملابسه أمام لجنة انتخابات النواب في شبين الكوم
فلوس وبطاقات.. الداخلية: القبض على أنصار مرشح لتوزيع أموال على الناخبين بالمحلة| صور
نائب وزير الاتصالات تدلى بصوتها فى انتخابات النواب وتؤكد: المشاركة الانتخابية واجب ومسؤولية
الداخلية: مواجهة الشائعات عن وجود تجاوزات في الانتخابات بحسم
مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير عمليات التصويت
وزير التعليم : نسعى لمنح شهادات دولية معتمدة لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية
البترول: حملات موسعة تكشف أوكار تداول غير شرعي وتهريب للوقود في البحيرة والأقصر
وزير التعليم : نسعى لمنح شهادات دولية معتمدة لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ياسمين بدوي

استقبل اليوم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفير سيرجيو كارنزا، سفير دولة إسبانيا بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون الثنائي بين مصر وإسبانيا في مجال التعليم الفني والتقني، واستعراض سبل تطوير البرامج التعليمية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

منح شهادات دولية معتمدة لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وفى مستهل اللقاء، أكد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أهمية توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الإسباني، وذلك في ظل جهود الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية في مجال التعليم الفني لتقديم مناهج معتمدة وفق المعايير العالمية ومنح شهادات دولية معتمدة لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما يساهم في توفير أفضل فرص عمل لهم سواء على مستوى السوق المحلي أو الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس بدوره على رفع جودة التعليم الفني في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.

واستعرض الوزير في هذا السياق الشراكة الاستراتيجية الوطيدة مع دولة إيطاليا في مجال التعليم الفني، حيث تم توقيع بروتوكلات تعاون مع الجانب الإيطالي لإطلاق ١٠ مدارس تكنولوجيا تطبيقية، كما من المقرر توقيع بروتوكلات تعاون بين الجانبين لإطلاق ٨٩ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصصات مختلفة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على بناء شراكات مستدامة مع المؤسسات التعليمية الإسبانية لتطوير المناهج وتدريب الكوادر التعليمية والفنية.

ومن جانبه، أشاد السفير سيرجيو كارنزا بمستوى التعاون القائم بين البلدين، مؤكدًا حرص إسبانيا على توطيد العلاقات التعليمية مع مصر، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات التعليمية، بما يحقق استفادة مباشرة للطلاب والمعلمين.

تعزيز برامج تبادل الخبرات بين المعلمين والخبراء الفنيين

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار تعزيز سبل التعاون المشترك ومناقشة عدد من المشروعات المقترحة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة بالتعليم الفني، إضافة إلى تعزيز برامج تبادل الخبرات بين المعلمين والخبراء الفنيين.

حضر اللقاء كل من الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ورئيس وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.

