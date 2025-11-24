قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في مدارس التعليم الفني العام الدراسي المقبل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ياسمين بدوي

 إلتقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عددا من ممثلي الأكاديميات والمعاهد الإيطالية الفنية الكبرى، وذلك في إطار التحضيرات لتوقيع عدد من بروتوكلات التعاون غدا مع دولة إيطاليا بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات والشركات الكبرى المصرية لإطلاق ٨٩ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في عدد من التخصصات المختلفة.

وخلال اللقاء، أعرب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تقديره العميق للعلاقات المصرية الإيطالية ودعمها المستمر لتطوير التعليم الفني، مؤكدًا أن مصر تضع هذا القطاع على رأس أولوياتها في ظل ما يشهده سوق العمل من تحولات تتطلب مهارات متقدمة ومواكبة للتكنولوجيا الحديثة.

إطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة بالتعاون مع الجانب الإيطالي

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الشراكة المصرية الإيطالية تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن توقيع بروتوكلات تعاون غدا لإطلاق ٨٩ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة بالتعاون مع الجانب الإيطالي يعكس حجم الثقة المتبادلة، وحرص البلدين على إعداد كوادر فنية مصرية تمتلك أعلى مستويات الكفاءة وفقا للمعايير العالمية.

وقال الوزير إن هذه الشراكة تمثل خطوة تاريخية لتطوير التعليم الفني في مصر، مؤكدًا أن هذا التعاون يركز على ضمان الجودة لتحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارات الفنية لتواكب المستويات العالمية واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي من المهن والتخصصات الجديدة.

 دمج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في التعليم الفني

كما أكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة تعمل على دمج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في التعليم الفني، موضحا أن هناك أكثر من ٨٥٠ ألف طالب يدرسون هذه المهارات حاليًا في المرحلة الثانوية في نظام التعليم العام، مضيفا أن الوزارة تستهدف تدريس هذه المادة بمدارس التعليم الفني خلال العام الدراسي المقبل بالتعاون مع الجانب الياباني.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان عددا من محاور التعاون والمستهدفات خلال الفترة المقبلة عقب توقيع بروتوكلات التعاون بما يدفع سبل التعاون إلى آفاق أوسع لدعم التعليم الفني، كما تمت مناقشة خطط تبادل الخبرات وتدريب الكوادر المصرية، والتي من شأنها دعم منظومة التعليم الفني في مصر.

وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم الفني التعليم

