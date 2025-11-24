الطقس الأيام القادمة .. أمطار متفاوتة الشدة وهبات رياح قوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غد الثلاثاء 25 نوفمبر حتى السبت 29 نوفمبر 2025، مؤكدة استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء خريفية مائلة للبرودة صباحًا ومائلة للحرارة نهارًا على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة الأيام القادمة

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تُسجّل درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال الفترة المقبلة:

السواحل الشمالية: (العظمى 23–24 والصغرى 15–16)

القاهرة الكبرى والوجه البحري: (العظمى 25–26 والصغرى 15–17)

شمال الصعيد: (العظمى 27 والصغرى 13–15)

جنوب الصعيد: (العظمى 31–32 والصغرى 17–18)

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

معتدلًا ليلًا، يميل للبرودة في آخره على شمال البلاد.

شبورة مائية على بعض الطرق

ويشهد الطقس خلال الفترة القادمة، استمرار تكوّن شبورة مائية كثيفة في فترات الصباح الباكر (من 2 إلى 10 صباحًا) على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء والسواحل الشمالية، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

أمطار متفاوتة الشدة ورياح

عن فرص الأمطار خلال الطقس الأيام القادمة، يشهد الطقس أمطار متفاوتة الشدة متوقعة يوم الثلاثاء 25 نوفمبر على مناطق من شمال البلاد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر.

يصاحبها نشاط للرياح يومي الثلاثاء والسبت 29 نوفمبر على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة وسيناء وجنوب البلاد، مع فرص لهبات قوية أحيانًا.

وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح بسبب الشبورة، ومتابعة تحديثات الطقس أولًا بأول.