قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس الأيام القادمة .. أمطار متفاوتة الشدة وهبات رياح قوية

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غد الثلاثاء 25 نوفمبر حتى السبت 29 نوفمبر 2025، مؤكدة استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء خريفية مائلة للبرودة صباحًا ومائلة للحرارة نهارًا على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة الأيام القادمة

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تُسجّل درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال الفترة المقبلة:

السواحل الشمالية: (العظمى 23–24 والصغرى 15–16)

القاهرة الكبرى والوجه البحري: (العظمى 25–26 والصغرى 15–17)

شمال الصعيد: (العظمى 27 والصغرى 13–15)

جنوب الصعيد: (العظمى 31–32 والصغرى 17–18)

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

معتدلًا ليلًا، يميل للبرودة في آخره على شمال البلاد.

شبورة مائية على بعض الطرق

ويشهد الطقس خلال الفترة القادمة، استمرار تكوّن شبورة مائية كثيفة في فترات الصباح الباكر (من 2 إلى 10 صباحًا) على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء والسواحل الشمالية، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

أمطار متفاوتة الشدة ورياح

عن فرص الأمطار خلال الطقس الأيام القادمة، يشهد الطقس أمطار متفاوتة الشدة متوقعة يوم الثلاثاء 25 نوفمبر على مناطق من شمال البلاد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر.

يصاحبها نشاط للرياح يومي الثلاثاء والسبت 29 نوفمبر على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة وسيناء وجنوب البلاد، مع فرص لهبات قوية أحيانًا.

وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح بسبب الشبورة، ومتابعة تحديثات الطقس أولًا بأول.

الطقس اليوم حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الطقس الأيام القادمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

17 ألف جنيه.. ضبط شخص يوزع أموالا على المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

ترشيحاتنا

تويوتا هايلوكس

تويوتا تلمّح لنسخة أوسع من هايلوكس وعودة مرتقبة لفئة GR سبورت

إم جي 5 2026

سعر أرخص سيارة تقدمها إم جي في السعودية.. موديلات 2026

جيب شيروكي موديل 2026

أسعار جيب شيروكي 2026 في السعودية

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد