شباب الشروق يتصدر المشهد في لجنة مدرسة الطبري الإعدادية

شهدت مدرسة الطبري الإعدادية المتكاملة إقبالا كثيفا من الشباب بعد استئناف التصويت داخل اللجنة، حيث اصطف الناخبون في طوابير طويلة أمام اللجنة، مؤكدين أن المشاركة في العملية السياسية واجب وطني ويجب ان نساهم بشكل إيجابي في تشكيل البرلمان المقبل.



وقد شهد محيط اللجنة تواجد أمني مكثف غير مسبوق.



وانطلقت صباح اليوم الإثنين عمليات التصويت في المرحلة الثانية بمدينة الشروق بالقاهرة من انتخابات مجلس النواب، حيث شهدت اللجان فتح أبوابها في الموعد المحدد دون تسجيل أي شكاوى تتعلق بتأخير بدء العملية الانتخابية أو وقوع مخالفات.

وبدأ توافد الناخبين فور فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لتستمر عملية التصويت حتى موعد غلق اللجان المقرر، وجرت العملية في أجواء هادئة ومنظمة، وسط إجراءات تأمين مكثفة لضمان سير الانتخابات بانتظام.

كما شهد محيط اللجان استعدادات أمنية مشددة تحسبًا لأي مناوشات محتملة بين أنصار المرشحين، بما يضمن الحفاظ على سلامة الناخبين وتأمين العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها.

وانطلقت صباح اليوم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل مصر، بإشراف كامل من الهيئات القضائية ولمدة يومين، وتشمل المرحلة 13 محافظة من بينها القاهرة والشرقية والغربية والدقهلية وشمال وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة تضم 5287 لجنة فرعية، بينما يخوض المنافسة بالنظام الفردي 1316 مرشحًا على 141 مقعدًا، إضافة إلى قائمة واحدة بنظام القوائم.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الصارم بضوابط الدعاية الانتخابية، خصوصًا فترة الصمت الدعائي، محذرة من أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين أمام اللجان، كما شددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات.

ووفرت الهيئة تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تخصيص أغلب اللجان في الطوابق الأرضية، وتزويد المراكز بلوحات إرشادية ورموز استجابة سريعة (QR) لتقديم معلومات عن آليات التصويت.

كما أصدرت بطاقات اقتراع بلغة الإشارة للمواطنين ذوي الإعاقة السمعية وبطريقة "بريل" لذوي الإعاقة البصرية.