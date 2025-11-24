قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يلتقي رئيس أنجولا ويؤكد تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستثمار المشترك
تحرير محضر ضد شخص متورط في توزيع الأموال على المواطنين للتصويت لصالح أحد المرشحين بالغربية
الهيئة الوطنية للانتخابات تحذر الناخبين من تصوير ورقة التصويت أثناء الاقتراع
قرارات من الأعلى للإعلام بشأن برنامج "البريمو" والكابتن رضا عبدالعال وأبو المعاطي زكي
محافظ القاهرة يحث 8.6 مليون ناخب على المشاركة: الالتزام والانضباط يميزان اليوم الانتخابي
مرشح يمزق ملابسه أمام لجنة انتخابات النواب في شبين الكوم
فلوس وبطاقات.. الداخلية: القبض على أنصار مرشح لتوزيع أموال على الناخبين بالمحلة| صور
نائب وزير الاتصالات تدلى بصوتها فى انتخابات النواب وتؤكد: المشاركة الانتخابية واجب ومسؤولية
الداخلية: مواجهة الشائعات عن وجود تجاوزات في الانتخابات بحسم
مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير عمليات التصويت
وزير التعليم : نسعى لمنح شهادات دولية معتمدة لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية
البترول: حملات موسعة تكشف أوكار تداول غير شرعي وتهريب للوقود في البحيرة والأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الاتصالات تدلى بصوتها فى انتخابات النواب وتؤكد: المشاركة الانتخابية واجب ومسؤولية

نائب وزير الاتصالات
نائب وزير الاتصالات
كريم عاطف   -  
رنا أشرف   -  
إسلام مقلد   -  
تصوير: أحمد قطب   -  
المصور ابراهيم قنديل

أدلت غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصوتها في الانتخابات داخل لجنة مدرسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة، حيث حرصت على التواجد منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.

وتجمّع الناخبون أمام مقار اللجان منذ فتح أبواب اللجان، حاملين بطاقاتهم ومستعدين للإدلاء بأصواتهم فور بدء عملية التصويت في التاسعة صباحًا، وسط استعدادات مكثفة من الجهات التنظيمية لتسهيل دخول الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بانضباط.

وانتشرت قوات التأمين في محيط اللجان لتنظيم حركة الدخول والخروج، فيما وفرت سيارات الإسعاف والفرق الطبية خدماتها تحسبًا لأي طارئ، كما أتمت اللجان تجهيزاتها النهائية لمتابعة يوم التصويت، وسط التزام كامل بالإرشادات التنظيمية.
‎وانطلق في التاسعة صباح اليوم الاثنين تصويت الناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر، حيث يتوجّه الناخبون في 13 محافظة إلى صناديق الاقتراع على مدار يومي 24 و25 نوفمبر الجاري للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب بالفصل التشريعي الثالث.
‎وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فمن المقرر إعلان النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، فيما تُجرى جولة الإعادة – إذا استدعت الحاجة – في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن نتيجة الإعادة يوم 25 ديسمبر.

وزير الاتصالات مدرسة قصر الدوبارة الاتصالات الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية

أمطار رعدية قد تتحول إلى سيول اليوم في هذه المناطق

أسعار الدواجن

هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

ترامب و زيلينسكي

توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 24-11-2025

مدرسة سيدز

أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

زيارة رعوية مؤثرة للبابا تواضروس لأسقفين يتلقيان العلاج بالقاهرة

جانب من محاضرة البوليميرات الهندسية

المهندسين المصرية: 3 مليارات دولار تستنزفها الواردات البوليميرية سنويا

اعلام مصر تتصدر مشهد الانتخابات البرلمانية 2025 ببولاق ابو العلا

بدء استراحة لجان الانتخابات في بولاق أبو العلا

بالصور

بدء استراحة لجان الانتخابات في بولاق أبو العلا

اعلام مصر تتصدر مشهد الانتخابات البرلمانية 2025 ببولاق ابو العلا
اعلام مصر تتصدر مشهد الانتخابات البرلمانية 2025 ببولاق ابو العلا
اعلام مصر تتصدر مشهد الانتخابات البرلمانية 2025 ببولاق ابو العلا

سيارة أمريكية تحصد لقب الأكثر عيوبًا في ألمانيا

سيارات
سيارات
سيارات

اقبال الناخبين على اللجان في دائرة السيدة زينب قبل الاستراحة

اقبال الناخبين على اللجان في دائرة السيدة زينب
اقبال الناخبين على اللجان في دائرة السيدة زينب
اقبال الناخبين على اللجان في دائرة السيدة زينب

مستشار يساعد كفيفا وكبار السن على الإدلاء بأصواتهم في لجنة انتخابية الزقازيق.. صور

رئيس اللجنة خلال مساعدته شخص كفيف
رئيس اللجنة خلال مساعدته شخص كفيف
رئيس اللجنة خلال مساعدته شخص كفيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد