رئيس جهاز الشروق يتفقد لجان انتخابات النواب لمتابعة الانضباط وسير التصويت

أجرى المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، جولة ميدانية داخل لجان انتخابات مجلس النواب 2025 ضمن المرحلة الثانية، بهدف متابعة مستوى الانضباط داخل اللجان وفي محيطها، والاطمئنان على سير العملية الانتخابية دون معوقات.

وخلال جولته، في لجنتي مدرستي الطبري المتكاملة والشهيد ياسر جنينة، حرص رئيس الجهاز على التحدث مع عدد من المستشارين المشرفين على اللجان، للاستماع إلى ملاحظاتهم والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه عملية التصويت، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للناخبين لأداء واجبهم الانتخابي بسهولة ويسر.

وأكد فضل أن الجهاز يقدم كامل الدعم اللوجستي والتنظيمي لضمان انتظام العمل داخل اللجان، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر مع مختلف الجهات المعنية للحفاظ على انسيابية العملية الانتخابية طوال اليوم.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين عمليات التصويت في المرحلة الثانية بمدينة الشروق بالقاهرة من انتخابات مجلس النواب، حيث شهدت اللجان فتح أبوابها في الموعد المحدد دون تسجيل أي شكاوى تتعلق بتأخير بدء العملية الانتخابية أو وقوع مخالفات.

وبدأ توافد الناخبين فور فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لتستمر عملية التصويت حتى موعد غلق اللجان المقرر، وجرت العملية في أجواء هادئة ومنظمة، وسط إجراءات تأمين مكثفة لضمان سير الانتخابات بانتظام.

