رياضة

استفزاز وتوتر أجواء.. حريف الهلال يواجه شبح الإيقاف بلقاء مولودية الجزائر

يسري غازي

بات البوروندي جان كلود مهاجم فريق الهلال السوداني مهددًا بعقوبة الإيقاف بعد ورود إدانة رسمية ضده في التقارير التي رفعها مراقب المباراة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

وتغلب فريق الهلال السوداني على نظيره فريق مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في رواندا بافتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وذكرت تقارير إعلامية أنه وفقا لما تضمنته تقارير مراقب المباراة فلقد تمت إدانة مهاجم الهلال السوداني جان كلود مسؤولية التسبب في توتر الأجواء عقب صافرة النهاية، بعد صدور إشارات اعتُبرت استفزازية باتجاه دكة بدلاء مولودية الجزائر، ما أدى إلى نشوب حالة من الفوضى في محيط الملعب.

وشددت التقارير الإعلامية علي أنه في قادم الساعات سوف يصدر عقوبات في المشاهد المؤسفة التي صاحبت مباراة الهلال السوداني ونظيره مولودية الجزائر بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

استفزاز وتوتر

شهدت مباراة الهلال السوداني ونظيره مولودية الجزائر التي جمعت بينهما الجمعة الماضي فى إفتتاحية منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا مشاهد لا تليق باللقاء.

عقب انتهاء اللقاء، ركض لاعبو وإداريو مولودية الجزائر وراء نجم الهلال البوروندي " جان كلود " داخل الملعب، في لقطة مثيرة أثارت استغراب الجميع.

البداية جاءت عقب إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية وإعلان فوز الهلال السوداني على نظيره فريق مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف وقيام جان كلود لاعب الفريق السوداني بعمل إشارة استفزت لاعبو الفريق الجزائري وأثارت غضبهم.


واندلعت اشتباكات بين لاعبي مولودية الجزائر والهلال السوداني مباشرة بعد صافرة النهاية، ما استدعى تدخل عناصر الأمن سريعًا لفضّ التوتر والسيطرة على الموقف.

كما شهد محيط الملعب في رواندا اعتداءات من بعض جماهير مولودية الجزائر على جماهير الهلال ما أسفر عن تعرض عدد من مشجعي الفريق السوداني لإصابات استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الهلال السوداني مولودية الجزائر دوري ابطال افريقيا الكاف جان كلود

