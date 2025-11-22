بعد مراوغته لاعب مولودية الجزائر.. تعليق مثير من نجم الهلال السوداني

أثار جان كلود لاعب نادي الهلال السوداني الجدل عقب نشره صورة عبر موقع التواصل الإجتماعي عقب فوز فريقه أمام نادي مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف فى إفتتاحية مباريات دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



ونشر لاعب نادي الهلال السوداني جان كلود صورة لمراوغته لاعب مولودية الجزائر معلقاً : أنتم تواصلون الكلام … ونحن نلعب كرة القدم.



وحقق الهلال السوداني فوزًا ثمينًا على مولودية الجزائر بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما في رواندا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



أهداف اللقاء

سجّل عبد الرازق عمر الهدف الأول للهلال في الدقيقة 45+2، قبل أن يدرك مولودية الجزائر التعادل في الدقيقة 53 عبر هدف عكسي سجله مدافع الهلال مصطفى كرشوم بالخطأ في مرماه.



وفي الدقيقة 75، نجح محمد عبد الرحمن "الغربال" في إحراز الهدف الثاني ومنح فريقه نقاط المباراة كاملة.



وشهد اللقاء طرد لاعب الهلال صلاح عادل في الدقيقة 87 بعد حصوله على إنذارين، ليكمل الفريق السوداني الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين.





الفوز الأول

ويعد هذا الفوز هو الأول للهلال في دور المجموعات هذا الموسم، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وسانت لوبوبو الكونغولي إلى جانب الهلال ومولودية الجزائر.



وتأتي إقامة المباراة في رواندا بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على مشاركة الهلال في الدوري الرواندي، في ظل الأوضاع الأمنية والحرب الدائرة في السودان.