قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
أغنية إيطالية عن توت عنخ أمون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أبو العينين يتسلم جائزة "القيادة البرلمانية" بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد مراوغته لاعب مولودية الجزائر.. تعليق مثير من نجم الهلال السوداني

ناديي الهلال السوداني
ناديي الهلال السوداني
يسري غازي

أثار جان كلود لاعب نادي الهلال السوداني الجدل عقب نشره صورة عبر موقع التواصل الإجتماعي عقب فوز فريقه أمام نادي مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف فى إفتتاحية مباريات دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ونشر لاعب نادي الهلال السوداني جان كلود صورة لمراوغته لاعب مولودية الجزائر معلقاً : أنتم تواصلون الكلام … ونحن نلعب كرة القدم.

وحقق الهلال السوداني فوزًا ثمينًا على مولودية الجزائر بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما في رواندا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أهداف اللقاء
سجّل عبد الرازق عمر الهدف الأول للهلال في الدقيقة 45+2، قبل أن يدرك مولودية الجزائر التعادل في الدقيقة 53 عبر هدف عكسي سجله مدافع الهلال مصطفى كرشوم بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 75، نجح محمد عبد الرحمن "الغربال" في إحراز الهدف الثاني ومنح فريقه نقاط المباراة كاملة.

وشهد اللقاء طرد لاعب الهلال صلاح عادل في الدقيقة 87 بعد حصوله على إنذارين، ليكمل الفريق السوداني الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين.
 


الفوز الأول
ويعد هذا الفوز هو الأول للهلال في دور المجموعات هذا الموسم، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وسانت لوبوبو الكونغولي إلى جانب الهلال ومولودية الجزائر.

وتأتي إقامة المباراة في رواندا بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على مشاركة الهلال في الدوري الرواندي، في ظل الأوضاع الأمنية والحرب الدائرة في السودان.

الهلال مولودية الجزائر دوري أبطال إفريقيا جان كلود محمد عبدالرحمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

أنشطة صندوق الإدمان

بالفيديو .. جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان × أسبوع

الراحل رجائي عطية

زيادة قيمة «جائزة رجائي عطية» إلى 100 ألف جنيه وإعلان الشروط قريبًا

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد