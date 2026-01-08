ولا أغرب .. روبوت روبوروك يمشي ويقفز وينظف درجك بالمكنسة الكهربائية

أطلقت شركة روبوروك روبوت ساروس روفر، مكنسة كهربائية روبوتية مزودة بأرجل مفصلية على عجلات تسمح لها بتسلق درج كامل وذلك لتنظيف طوابق متعددة وتنظيف كل درجة على طول الطريق و تتحرك أرجل المكنسة بانسيابية ومرونة فائقة، تمامًا كحركة الضفدع ويستطيع رفع وخفض كل ساق على حدة، والقيام بقفزات صغيرة، وتغيير اتجاهه بسرعة، ما يجعله يتحرك بسلاسة تفوق معظم المكانس الروبوتية.

المكانس الروبوتية

أما بالنسبة للسلالم، فقد صعدها باستخدام ساقيه لرفع جسمه، ثم خفض نفسه على الدرجة قبل أن يدور على ساق واحدة ليقوم بالتنظيف بالمكنسة الكهربائية على طولها. ثم انتقل إلى الدرجة التالية في أقل من ثلاث دقائق لصعود خمس درجات

نجح الروبوت "ساروس" أيضاً في اجتياز منحدر، حيث تدحرج عليه بسلاسة وتحكم. وأوضحت شركة "روبوروك" أن محركه يمكّنه من الكبح والتوقف، والالتفاف، والتحرك للخلف صعوداً على المنحدر. وفي العرض التجريبي، قام أيضاً بقفزة صغيرة، مما يُفترض أن يسمح له باجتياز عتبات الغرف متعددة المستويات بالقفز فوقها.

تقول شركة روبوروك إن روبوت روفر سيكون قادرًا على صعود أي درج تقريبًا، بما في ذلك السلالم التقليدية والمنحنية واللولبية والمغطاة بالسجاد ذات الحواف المستديرة. مع ذلك، كانت السلالم التي شاهدت عرضه عليها عريضة ومستوية ومستقيمة. كل هذه الميزات مجتمعة تعني أن روفر سيتمكن من الوصول إلى جميع غرف منزلك و ينظف بالمكنسة الكهربائية كالمحترفين، لكنه ينظف كالأطفال.