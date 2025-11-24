تم نقلهم للمستشفى.. إصابات وأجواء مشحونة بمحيط لقاء الهلال ومولودية الجزائر

شهدت مباراة الهلال السوداني ونظيره مولودية الجزائر التي جمعت بينهما الجمعة الماضي فى إفتتاحية منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا مشاهد لا تليق باللقاء.

وتغلب فريق الهلال السوداني على نظيره فريق مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت الجمعة الماضي فى رواندا بدور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا.

وعقب نهاية مواجهة الهلال السوداني ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا، لم تتوقف الأحداث عند صافرة النهاية داخل الملعب، بل امتدت خارجه بشكل مثير للجدل.

وشهد محيط الملعب في رواندا اعتداءات من بعض جماهير مولودية الجزائر على جماهير الهلال ما أسفر عن تعرض عدد من مشجعي الفريق السوداني لإصابات استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



لاعب الهلال يستفز المولودية

عقب انتهاء اللقاء، ركض لاعبو وإداريو مولودية الجزائر وراء نجم الهلال البوروندي " جان كلود " داخل الملعب، في لقطة مثيرة أثارت استغراب الجميع.

البداية جاءت عقب إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية وإعلان فوز الهلال السوداني على نظيره فريق مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف وقيام جان كلود لاعب الفريق السوداني بعمل إشارة استفزت لاعبو الفريق الجزائري وأثارت غضبهم.

واندلعت اشتباكات بين لاعبي مولودية الجزائر والهلال السوداني مباشرة بعد صافرة النهاية، ما استدعى تدخل عناصر الأمن سريعًا لفضّ التوتر والسيطرة على الموقف.