أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
رياضة

خناقة وحضن.. مشاهد لا تليق في مباراة الهلال ومولودية الجزائر

يسري غازي

شهدت مباراة الهلال السوداني ونظيره مولودية الجزائر التي جمعت بينهما أمس الجمعة فى إفتتاحية منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا مشاهد لا تليق باللقاء.

وتغلب فريق الهلال السوداني على نظيره فريق مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت أمس الجمعة فى رواندا بدور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا.

افتتح الهلال الأهداف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة مباشرة من عبد الرؤوف يعقوب (روفا) بعد تمريرة عرضية رائعة من جان كلود.

وأدرك المولودية التعادل في الدقيقة 53 بهدف عكسي إثر تمريرة عرضية من أسامة بن حوى ارتطمت في صدر محمد أحمد إرنق (كرشوم) مدافع الهلال لتسكن شباك زميله الحارس فريد.

وسجل البديل محمد عبد الرحمن هدف الفوز للهلال السوداني على ضيفه مولودية الجزائر 2-1 في خلال المباراة التي أقيمت في كيغالي، أمس الجمعة.

ودخل لاعبو الهلال السوداني ومولودية الجزائر فى خناقة عقب إطلاق صافرة النهاية للقاء.

طرد لاعب الهلال 
أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه صلاح عادل لاعب الهلال السوداني بعد ارتكابه خطأ فادحا ضد لاعب مولودية الجزائر فى العشر دقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

إيقاف سلسلة انتصارات المولودية
نجح فريق الهلال السودانب في كسر سلسلة انتصارات فريق مولودية الجزائر تحت قيادة الجنوب إفريقي موكوينا بعد فوز في 12 مباراة وعدم الخسارة فى آخر 3 مباريات وخروجه بشباك نظيفة.

الهلال يفوز خارج الديار
استطاع فريق الهلال السوداني كسر القواعد لاسيما وأنه يخوض مبارياته خارج أرضه نظرا للقلاقل السياسية التي تسود السودان وخاض مباراته أمام مولودية الجزائر في رواندا.

فريق الهلال يمر بفترة عصيبة فى الوقت الراهن فى ظل توقف الدوري السوداني رغم حصوله منذ اسبوع فقط على المشاركة ضمن منافسات بطولة الدوري الرواندي.

لاعب الهلال يستفز المولودية
عقب انتهاء اللقاء، ركض لاعبو وإداريو مولودية الجزائر وراء نجم الهلال البوروندي " جان كلود " داخل الملعب، في لقطة مثيرة أثارت استغراب الجميع.

البداية عقب إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية وإعلان فوز الهلال السوداني على نظيره فريق مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف وقيام جان كلود لاعب الفريق السوداني بعمل إشارة استفزت لاعبو الفريق الجزائري وأثارت غضبهم.

خناقة وفض اشتباك 
اندلعت اشتباكات بين لاعبي مولودية الجزائر والهلال السوداني مباشرة بعد صافرة النهاية، ما استدعى تدخل عناصر الأمن سريعًا لفضّ التوتر والسيطرة على الموقف.

حضن موكوينا
قام أحد لاعبى فريق الهلال السوداني عقب انتهاء اللقاء بالتوجه نحو موكوينا مدرب فريق مولودية الجزائر واحتضنه ومواساته عقب خسارة فريقه.

مولودية الجزائر الهلال السوادني دوري أبطال افريقيا محمد عبدالرحمن موكوينا جان كلود

