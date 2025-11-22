خناقة وحضن.. مشاهد لا تليق في مباراة الهلال ومولودية الجزائر

شهدت مباراة الهلال السوداني ونظيره مولودية الجزائر التي جمعت بينهما أمس الجمعة فى إفتتاحية منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا مشاهد لا تليق باللقاء.



وتغلب فريق الهلال السوداني على نظيره فريق مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت أمس الجمعة فى رواندا بدور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا.



افتتح الهلال الأهداف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة مباشرة من عبد الرؤوف يعقوب (روفا) بعد تمريرة عرضية رائعة من جان كلود.



وأدرك المولودية التعادل في الدقيقة 53 بهدف عكسي إثر تمريرة عرضية من أسامة بن حوى ارتطمت في صدر محمد أحمد إرنق (كرشوم) مدافع الهلال لتسكن شباك زميله الحارس فريد.



وسجل البديل محمد عبد الرحمن هدف الفوز للهلال السوداني على ضيفه مولودية الجزائر 2-1 في خلال المباراة التي أقيمت في كيغالي، أمس الجمعة.



ودخل لاعبو الهلال السوداني ومولودية الجزائر فى خناقة عقب إطلاق صافرة النهاية للقاء.

طرد لاعب الهلال

أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه صلاح عادل لاعب الهلال السوداني بعد ارتكابه خطأ فادحا ضد لاعب مولودية الجزائر فى العشر دقائق الأخيرة من عمر اللقاء.



إيقاف سلسلة انتصارات المولودية

نجح فريق الهلال السودانب في كسر سلسلة انتصارات فريق مولودية الجزائر تحت قيادة الجنوب إفريقي موكوينا بعد فوز في 12 مباراة وعدم الخسارة فى آخر 3 مباريات وخروجه بشباك نظيفة.



الهلال يفوز خارج الديار

استطاع فريق الهلال السوداني كسر القواعد لاسيما وأنه يخوض مبارياته خارج أرضه نظرا للقلاقل السياسية التي تسود السودان وخاض مباراته أمام مولودية الجزائر في رواندا.



فريق الهلال يمر بفترة عصيبة فى الوقت الراهن فى ظل توقف الدوري السوداني رغم حصوله منذ اسبوع فقط على المشاركة ضمن منافسات بطولة الدوري الرواندي.



لاعب الهلال يستفز المولودية

عقب انتهاء اللقاء، ركض لاعبو وإداريو مولودية الجزائر وراء نجم الهلال البوروندي " جان كلود " داخل الملعب، في لقطة مثيرة أثارت استغراب الجميع.



البداية عقب إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية وإعلان فوز الهلال السوداني على نظيره فريق مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف وقيام جان كلود لاعب الفريق السوداني بعمل إشارة استفزت لاعبو الفريق الجزائري وأثارت غضبهم.



خناقة وفض اشتباك

اندلعت اشتباكات بين لاعبي مولودية الجزائر والهلال السوداني مباشرة بعد صافرة النهاية، ما استدعى تدخل عناصر الأمن سريعًا لفضّ التوتر والسيطرة على الموقف.



حضن موكوينا

قام أحد لاعبى فريق الهلال السوداني عقب انتهاء اللقاء بالتوجه نحو موكوينا مدرب فريق مولودية الجزائر واحتضنه ومواساته عقب خسارة فريقه.