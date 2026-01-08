سينتهي بالفشل.. برلماني صومالي: إسرائيل تريد النفوذ غير الشرعي في أفريقيا

قال الدكتور عبد الله فارح، عضو البرلمان الصومالي، إن الإدانات الصادرة عن الجامعة العربية، ومجلس السلم والأمن الأفريقي، ومن مصر على لسان وزير خارجيتها، تمثل حائط صد لأي محاولات لتفكيك الصومال.

وأضاف فارح، في مداخلة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن زيارة وزير خارجية إسرائيل للإقليم الانفصالي تؤكد محاولة تل أبيب فرض نفوذ غير شرعي في القرن الإفريقي، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي والإقليمي، مشيرا إلى أن أكثر من 50 دولة أعربت عن رفضها لهذا الاعتراف.

وأكد أن هذا التحرك الإسرائيلي لن ينجح، كما فشل التدخل الإثيوبي سابقًا، والذي حاول إيجاد منفذ بحري في البحر الأحمر.

وأوضح فارح، أن الحكومة الصومالية، بالتعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية، أصدرت بيانًا شديد اللهجة يدين هذا التصرف الإسرائيلي ويعتبره انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية.

وعن الخطوات القادمة، أشار فارح إلى أن الرئيس الصومالي سيزور الإقليم الانفصالي في الشمال الشرقي، ضمن ولاية شرق الصومال، لإعلان رفضه القاطع للاعتراف الإسرائيلي، كما أكدت الحكومة تشكيل لجنة مختصة بمتابعة الوضع في منطقة أودال، الواقعة قرب جيبوتي، والتي تُعد جزءًا من الصومال الموحد.