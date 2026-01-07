أخبار التوك شو| علاء فاروق يكشف عن جهود وزارة الزراعة للتعامل مع الكلاب الضالة.. وتحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء لـ «أرض الصومال»

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

لازم موقف عربي شامل .. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء لـ «أرض الصومال» |فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن أرض الصومال تمثل أزمة مقبلة، مشيرًا إلى أن ما يسمى أرض الصومال جزء من دولة الصومال، مضيفًا أن الصهاينة يسعون لبناء قاعدة عسكرية في هذه المنطقة.

مصطفى الفقي ينفي التعصب: الأقباط والمسلمون في مصر ليسوا مُتعصبين كما يروّج البعض |فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي ، المفكر السياسي، أن رسالة الدكتوراه التي حضرها رصدت تاريخ الأقباط في مصر ونسيج المجتمع المصري، مشيرًا إلى أنه مع رحيل الزعيم جمال عبد الناصر بدأت تظهر بعض التشققات في النسيج الوطني.

وقال مصطفى الفقي، خلال لقاء له في برنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية MBC مصر، إن قبضة عبد الناصر كانت مريحة لجميع أطياف المجتمع المصري، مؤكدًا أن هناك البعض ممن في قلوبهم مرض يحاولون اختراق النسيج الوطني وإحداث انشقاق في المجتمع.

متحدث «الري»: نبدأ حملات شاملة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تتخذ إجراءات شاملة لحماية نهر النيل من مختلف أشكال التعديات التي تؤثر سلبًا على القطاع المائي، وتمكن المجرى من إمرار التصرفات المائية اللازمة لتلبية الاحتياجات المختلفة للاستهلاك.

المستشار محمود فوزي يكشف سبب تمسك الحكومة بزيادة الإعفاء من الضريبة العقارية لـ50 ألف جنيه

أجاب وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل حسمت الحكومة رأيها فيما يتعلق بتعديل القيمة الإيجارية في قانون الضريبة العقارية، خاصة أنه هناك مطالبات من مجلس الشيوخ برفعها إلى 100 ألف جنيه مقابل 50 ألف جنيه مقدمة من الحكومة؟ قائلاً: "مبدئيًا، معنى أن تكون القيمة الإيجارية السنوية البالغة 50 ألف جنيه المقدمة من الحكومة أنها تتعلق بوحدة سكنية قيمتها 4 ملايين جنيه سوقيًا، وهذا تقدير الحكومة.

60 مليون مُستفيد.. أحمد موسى يكشف كيف غيّرت «حياة كريمة» وجه القرى المصرية

كشف الإعلامي أحمد موسى أن مبادرة حياة كريمة فكرة عبقرية لصالح المواطنين، موضحًا أن أبناءنا كانوا لا يجدون كراسي داخل الفصول ويجلسون على الأرض، ولذلك كان الطلاب لا يذهبون إلى المدرسة بسبب الكثافة التي وصلت إلى 200 طالب في الفصل، بينما انخفضت حاليًا إلى الربع.

بعد حريق مصحة لعلاج الإدمان ببنها.. قرار عاجل من الصحة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، آخر تطورات حريق مصحة لعلاج الإدمان في بنها، والذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بحالات اختناق، قائلاً: "هذه مصحة مرخصة وحاصلة على ترخيص من الجهات المختصة، عبارة عن دورين بمدخل مستقل، ولكن فيما يبدو، وهذا ما ستظهره التحقيقات، أنه لم يكن هناك التزام بشروط الحماية المدنية ضمن شروط الترخيص، وبالتالي عندما حدث الحريق لم يكن هناك إنقاذ سريع للموجودين، وتأثروا بدخان الحريق بما أدى لوفاة هذا العدد.

وزير الزراعة يكشف تفاصيل وأسباب ارتفاع أسعار الكتاكيت والدواجن

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أنه واضح جدا أن هناك مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت، وهي مبالغ فيها، مشيرا إلى أن زيادة سعر الكتكوت لـ 35 جنيه غير مبررة.

وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر"، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن اتحاد منتجي الدواجن طلب التقليل من استيراد الدواجن المجمدة، مؤكدا “أتوقع أن يكون هناك إنخفاض على الأسعار خلال الفترة القادمة”.

الأزمة ليست وليدة اليوم.. علاء فاروق يكشف عن جهود وزارة الزراعة للتعامل مع الكلاب الضالة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن بدأنا حملات تطعيم وتحصين الكلاب منذ أكثر من شهر ، مشيرا إلى أن أزمة الكلاب الضالة ليست وليدة اليوم.

وقال علاء فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر"، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن القضاء على الكلاب نهائيا لا يتماشى مع الأعراف الجولية لذلك نقوم بالتطعيم والتحصين، مؤكدا أنه بدأن جملات تطعيم وتحصين الكلاب منذ أكثر من شهر.