60 مليون مُستفيد.. أحمد موسى يكشف كيف غيّرت «حياة كريمة» وجه القرى المصرية

كشف الإعلامي أحمد موسى أن مبادرة حياة كريمة فكرة عبقرية لصالح المواطنين، موضحًا أن أبناءنا كانوا لا يجدون كراسي داخل الفصول ويجلسون على الأرض، ولذلك كان الطلاب لا يذهبون إلى المدرسة بسبب الكثافة التي وصلت إلى 200 طالب في الفصل، بينما انخفضت حاليًا إلى الربع.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «الدنيا ملتهبة وفوضى وحروب، ودول تتقسم، لكن مصر ترفض التقسيم، وهذا هو مبدؤها طوال الوقت».

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن مبادرة «حياة كريمة» يستفيد منها 60 مليون مصري يعيشون في القرى التي لم تكن تجد خدمات أهل المدن من قبل، موضحًا أن الرئيس السيسي يعمل لصالح جميع المصريين ويوفر الخدمات لأهالي القرى والمدن.

وواصل قائلًا: «الناس كانت تأتي إلى مجمع التحرير من كل المحافظات لختم ورقة أو الحصول على مستند مثل إخلاء طرف أو شهادة تحركات أو تصريح عمل للسفر، وقد عانى المواطنون كثيرًا، ومن لم يعش هذه الفترة لا يدرك حجم المعاناة، لكن حاليًا الدولة تسهّل على المواطن وتيسّر أوضاعه وظروفه بفضل التطور الذي نعيشه».