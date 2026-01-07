قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي يُوجّه رسالة للاعبي منتخب مصر قبل مباراة كوت ديفوار.. ماذا قال؟
ليلة الوداع.. سقوط أسطورة المدرجات الكونغولية «مبولادينجا» مع نهاية حلم أمم إفريقيا | صور
أعمل إيه لو عليّ زكاة مال قديمة؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
نظر محاكمة 11 متهما في قضية خلية داعش الهرم الثانية.. اليوم
عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات
فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد
تصعيد غير مسبوق.. ترامب يلّوح باستخدام الجيش الأمريكي لضم جزيرة جرينلاند
60 مليون مُستفيد.. أحمد موسى يكشف كيف غيّرت «حياة كريمة» وجه القرى المصرية
مفاجأة .. «الغندور» يكشف موقف الأهلي النهائي من رحيل «ديانج» عن القلعة الحمراء
ناقد رياضي: الكل يخشي منتخب مصر إلا المصريين
المتظاهرون الإيرانيون يُغيرون اسم شارع في طهران إلى «ترامب» | شاهد
التردّد متاح .. قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا | تعرّف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

60 مليون مُستفيد.. أحمد موسى يكشف كيف غيّرت «حياة كريمة» وجه القرى المصرية

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى أن مبادرة حياة كريمة فكرة عبقرية لصالح المواطنين، موضحًا أن أبناءنا كانوا لا يجدون كراسي داخل الفصول ويجلسون على الأرض، ولذلك كان الطلاب لا يذهبون إلى المدرسة بسبب الكثافة التي وصلت إلى 200 طالب في الفصل، بينما انخفضت حاليًا إلى الربع.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «الدنيا ملتهبة وفوضى وحروب، ودول تتقسم، لكن مصر ترفض التقسيم، وهذا هو مبدؤها طوال الوقت».

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن مبادرة «حياة كريمة» يستفيد منها 60 مليون مصري يعيشون في القرى التي لم تكن تجد خدمات أهل المدن من قبل، موضحًا أن الرئيس السيسي يعمل لصالح جميع المصريين ويوفر الخدمات لأهالي القرى والمدن.

وواصل قائلًا: «الناس كانت تأتي إلى مجمع التحرير من كل المحافظات لختم ورقة أو الحصول على مستند مثل إخلاء طرف أو شهادة تحركات أو تصريح عمل للسفر، وقد عانى المواطنون كثيرًا، ومن لم يعش هذه الفترة لا يدرك حجم المعاناة، لكن حاليًا الدولة تسهّل على المواطن وتيسّر أوضاعه وظروفه بفضل التطور الذي نعيشه».

أحمد موسى السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

أصداء أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف على صفيح ساخن.. والنجوم يدعمونها "القصة الكاملة"

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

ترشيحاتنا

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

محافظ أسيوط يزور الدير المُحرق للتهنئة بعيد الميلاد | صور

الدكتور سامي فوزي

رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك في قداس عيد الميلاد بالعاصمة

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال عيد الميلاد بكنيسة مصر الجديدة

بالصور

محافظ الشرقية يطمئن على أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية بكوبري الصاغة بالزقازيق

صيانة
صيانة
صيانة

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد