ترتيب وغيابات وتفوق أبيض.. 10 معلومات بارزة عن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مواجهة قوية مساء اليوم الجمعة أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة والنصف على ملعب استاد الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

القناة الناقلة للقاء

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة في غطار منافسات الجولة 21 في الدوري الممتاز.

أهمية المباراة للفريقين

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة لكلا الفريقين، خاصة في ظل المنافسة القوية على صدارة جدول ترتيب الدوري، حيث يسعى الزمالك لتحقيق الفوز ومواصلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة الأخيرة.

الزمالك يسعى للحفاظ على الصدارة

يدخل الزمالك اللقاء وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، متساويًا في النقاط مع كل من الأهلي وبيراميدز، ما يزيد من أهمية المباراة بالنسبة للفريق الأبيض الذي يطمح في حصد النقاط الثلاث للانفراد بالقمة.

ويعتمد الجهاز الفني للزمالك على مجموعة من العناصر الأساسية التي قدمت مستويات مميزة في المباريات الماضية، إلى جانب بعض التعديلات الفنية التي يسعى من خلالها إلى تعزيز القوة الهجومية للفريق أمام الاتحاد السكندري.

تعديل هجومي في الزمالك

يخطط معتمد جمال للدفع بالثنائي ناصر منسي وعدي الدباغ في الخط الأمامي، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية واستغلال الفرص أمام مرمى الاتحاد السكندري. كما يعول الجهاز الفني على تحركات بيزيرا في الخط الهجومي لدعم الهجمات وصناعة الفرص.

وفي خط الوسط، يتوقع أن يعتمد الزمالك على الثنائي محمد السيد ومحمد شحاتة للقيام بالأدوار الدفاعية والهجومية، بينما يقود خط الدفاع مجموعة من اللاعبين القادرين على تأمين المنطقة الخلفية للفريق.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندري

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد السيد – محمد شحاتة.

خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

غيابات الزمالك

يغيب عن الزمالك في مباراة الاتحاد السكندري كل من محمود جهاد لعدم جاهزيته الفنية والونش وأحمد حسام للإصابة، فيما أبعد معتمد جمال الرباعي أحمد حمدي وكمحمد عواد وسيف جعفر وبارون أوشينج عن المباراة لأسباب فنية.

كما يغيب محمد صبحي عن لقاء الاتحاد السكندري بعد حصوله على بطاقة صفراء ثالثة خلال مباراة بيراميدز الماضية في بطولة الدوري ليتم إيقافه.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2025 - 2026 " دوري نايل ".

أسندت لجنة الحكام الرئيسة في اتحاد الكرة، مباراة الزمالك والاتحاد السكندري لـ محمود وفا حكم ساحة، ومحمد عاطف الزناري ومحمود دين مساعدين، ومحمد إبراهيم الدسوقي حكم رابع، وعلى الـ VAR عبدالعزيز السيد، ويساعده محمود حسين.

ترتيب الفريقين في الدوري

يتصدر الزمالك بقيادة معتمد جمال، ترتيب الدوري الممتاز، وفي جعبته 40 نقطة من 18 جولة، وبفارق 3 نقاط عن المركز الثاني فريق بيراميدز الذي يملك 37 نقطة من 18 جولة.

من جانبه، يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة من 19 جولة.

تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد

التقي فريقا الزمالك والاتحاد السكندري في 112 مواجهة عبر جميع البطولات.

ويمتلك الزمالك الأفضلية بواقع 77 انتصارًا مقابل 10 فقط للاتحاد السكندري بينما انتهت 25 مباراة بالتعادل.