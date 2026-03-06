قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إيني الإيطالية تبدأ إجلاء الأجانب من حقل الزبير النفطي بالعراق

محمود نوفل

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن شركة إيني الإيطالية بدأت في إجلاء الأجانب من حقل الزبير في البصرة.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بتوقف الإنتاج في حقل نفطي تديره شركة أمريكية في كردستان العراق بسبب هجوم بمسيرة على معسكر للمعارضة الإيرانية الكردية في كردستان العراق.

وفي السعودية؛ أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع، بأن إحدى أكبر شركات العالم النفطية بالمملكة العربية السعودية “أرامكو” أغلقت أحد مواقعها على خلفية العدوان الأمريكي الصهيوني والرد الإيراني باستهداف المصالح الأمريكية.

وقال المصدر، إنه تم إغلاق مصفاة تابعة لأرامكو السعودية في رأس تنورة كإجراء احترازي بعد تعرضها لهجوم بمسيرة.

من جانبه ؛ قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه جرت محاولة هجوم بطائرة مسيرة على مصفاة "رأس تنورة" التابعة لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية.

وأوضح المالكي، حسب نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" ، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم كان بطائرة مسيرة، ولم ينتج عنه أي أضرار.

