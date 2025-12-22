بالشراكة مع إيني الإيطالية.. نتائج واعدة في إنتاج البترول والغاز الطبيعي بحقول شركة عجيبة

حققت شركة عجيبة نتائج متميزة مؤخرًا ، بهدف زيادة الإنتاج من البترول والغاز نتيجة لتكثيف الأعمال والاستثمارات من جانب شركة إيني الإيطالية الشريك الأجنبي لعجيبة.

وحققت شركة عجيبة نتائج متميزة في مجال الإنتاج لشهر ديسمبر الجاري، حيث بلغ معدل إنتاج البترول الخام نحو 32 ألف برميل زيت يوميًا، وهو أعلى معدل إنتاج حققته الشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ويعكس هذا الإنجاز نجاح برنامج الحفر الذي تبنته الشركة، مع الاستفادة من الاكتشافات الجديدة، وتطبيق أحدث التقنيات والاستفادة من نتائج المسح السيزمي في الصحراء الغربية.

ونتيجة للاستغلال الجيد لتكوين المساجد الجيولوجي والكشف عن إمكانياته البترولية ، فقد بلغ إجمالي الإنتاج من خلال آخر بئرين في هذا التكوين ، نحو 12 ألف برميل مكافئ يوميًا مع إنتاج تراكمي وصل إلى 2 مليون برميل زيت و 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز منذ بدء الإنتاج من بئر الاكتشاف Iris-1XST في أكتوبر 2024.

كما قامت الشركة بحفر 10 آبار (من بينها: Arcadia 27-ST، Arc 28، Iris 2 و3 و4 و5 و7 و8، إضافة إلى Iris 3-ST)، علمًا بأن حملة الحفر الطموحة لا تزال مستمرة.

وبالتوازي، أطلقت عجيبة مبادرة لتنمية الآبار في منطقة جنوب غرب مليحة ، حيث تم خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية حفر 6 آبار ضحلة ساهمت في إنتاج إجمالي يبلغ نحو 2,800 برميل زيت يوميًا.

كما تتواصل أعمال التنمية في منطقة الياسمين، بما يسهم في توسيع عمليات الشركة في الصحراء الغربية، حيث دخل البئر الجديد Jasmine 8-ST على الإنتاج بنهاية نوفمبر الماضي ، بمعدل ألف برميل يومياً.