توك شو

مدير مكتبة الإسكندرية : السوشيال ميديا خطر يهدد المجتمع وتؤثر سلبا على الأطفال

مدير مكتبة الإسكندرية
مدير مكتبة الإسكندرية
هاني حسين

كشف الدكتور أحمد زايد، عالم الاجتماع السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، أن المجال العام لا بد أن يخضع للتدبر العقلي من أجل صالح المواطنين، متسائلا: هل المصالح الشخصية منزوعة من العمل الحزبي.

وتابع خلال  لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن العالم حاليا يعيش حالة من الهيمنة الاقتصادية، موضحا أننا نعيش في نمط الاقتصاد الاستهلاكي.

ولفت إلى أن علماء الاجتماع عندما يدروسوا المجتمعات ينبهوا أن المجتمعات تقف على شفا الخطر وينبغي أن يكون فيها ضبط ورقابة من الداخل.

وأضاف الدكتور أحمد زايد، عالم الاجتماع السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، أن الخطر محدق بالمجتمعات من كل الجهات، موضحًا أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت خطر يهدد المجتمع.

وأوضح أن الهاتف يؤثر على الأطفال من حيث التربية والتعليم والتحصيل الدراسي والوصول إلى مرحلة الإدمان، مشدد على أهمية وجود تدخل من الدولة لضبط مسألة الهواتف واستخدام مواقع التواصل والذكاء الاصطناعي من قبل الأطفال.

المجتمع احمد موسى اخبار التوك شو احمد زايد ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ

