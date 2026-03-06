إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان

نقل موقع واللا العبري عن مصادره القول بأن ابن وزير المالية في حكومة إسائيل سموتريتش - والذي يخدم في لواء غفعاتي على الحدود مع لبنان - أُصيب بجروح خلال مشاركته في القتال .



ولاحقا ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ 26 موجة من الهجمات في الضاحية الجنوبية في بيروت منذ بداية الحرب.

وأشار جيش الاحتلال في تصريحات له إلى أن الليلة الماضية شهدت تنفيذ غارات مكثفة على مقار وعشرة مبان شاهقة تضم بنى تحتية عسكرية لحزب الله.

وفي مساء الخميس؛ أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أن إسرائيل تنتقل إلى "المرحلة التالية" من الحرب مع إيران، وذلك بعد تنفيذ 2500 غارة جوية بأكثر من 6000 سلاح.

وذكر زامير إن الحرب "حملة تاريخية" بدأت بـ"مرحلة ضربات مفاجئة" أسفرت عن تدمير 80% من منظومات الدفاع الجوي الإيرانية و60% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأضاف زامير في بيان مصور: "ننتقل الآن إلى المرحلة التالية من العملية، في هذه المرحلة، سنواصل تفكيك النظام وقدراته العسكرية. لدينا مفاجآت أخرى في انتظارنا، ولن أكشف عنها الآن".

كما أعلن زامير أنه أصدر أوامره للجيش الإسرائيلي بالتوغل أكثر في لبنان. أصدر الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين تحذيرات بالإخلاء لجميع مناطق جنوب لبنان جنوب نهر الليطاني، والضواحي الجنوبية لبيروت، وأجزاء من سهل البقاع.

وقال زامير: "أصدرتُ تعليماتي لقوات الجيش الإسرائيلي بالتقدم وتعزيز خط السيطرة على طول الحدود، مع تثبيت مواقع في نقاط استراتيجية في جنوب لبنان"، متعهداً بأن إسرائيل "لن تتخلى عن هدفها المتمثل في نزع سلاح حزب الله".