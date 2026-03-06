وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع قطر ودول الخليج خلال اتصال مع نظيره القطري

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، يوم الجمعة ٦ مارس، لمتابعة التطورات الاقليمية المتلاحقة والوقوف على مسار التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تناول تداعيات الاعتداءات الأخيرة التي طالت دولة قطر ودول الخليج، فضلاً عن المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة. وأعرب الوزير عبد العاطي في هذا الصدد عن تضامن مصر الكامل مع دولة قطر وأشقائها في منطقة الخليج العربي وباقي الدول العربية والصديقة وادانة هذه الاعتداءات ورفض اي ذرائع او مبررات لها.

واضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية علي أهمية وقف هذه الاعتداءات فورا وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى فوضى شاملة، وهو الموقف الذي كان محل تقدير من الجانب القطري، حيث ثمن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري موقف مصر الداعم والمتضامن مع أشقائها في هذا الظرف الدقيق.