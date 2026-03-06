قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل العيد ولا بعده؟ .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع قطر ودول الخليج خلال اتصال مع نظيره القطري

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية و نظيره القطري
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، يوم الجمعة ٦ مارس، لمتابعة التطورات الاقليمية المتلاحقة والوقوف على مسار التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تناول تداعيات الاعتداءات الأخيرة التي طالت دولة قطر ودول الخليج، فضلاً عن المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة. وأعرب الوزير عبد العاطي في هذا الصدد عن تضامن مصر الكامل مع دولة قطر وأشقائها في منطقة الخليج العربي وباقي الدول العربية والصديقة وادانة هذه الاعتداءات ورفض اي ذرائع او مبررات لها.

واضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية علي أهمية وقف هذه الاعتداءات فورا وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى فوضى شاملة، وهو الموقف الذي كان محل تقدير من الجانب القطري، حيث ثمن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري موقف مصر الداعم والمتضامن مع أشقائها في هذا الظرف الدقيق.

