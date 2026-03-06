قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال للمرة الثانية خلال أسبوع.. هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمال رشيد
موعد صلاة التهجد وكيفية أدائها في رمضان.. الأزهر يوضح
مصرع شخصين وإصابة 14 في تصادم سيارتي نقل بصحراوي الأقصر
أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى زيادة إنتاج أنظمة الدفاع الجوي في ظل الحرب الدائرة بإيران
المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه.. وحافز ضريبي لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25% للسكن و10% للأنشطة غير السكنية
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط مصنع ألبان غير مرخص بالدقهلية
برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري يعزز استقرار المجتمع
هزة أرضية بقوة 4.73 ريختر على بعد 395 کیلومتر شمال رشيد
سقوط مستريح أسيوط نصب على المواطنين بفخ العملات المشفرة والمراهنات
الدولار يتجاوز الـ50 جنيه في البنوك المصرية.. تعرف على أحدث الأسعار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اللبناني لمتابعة تداعيات العدوان الإسرائيلي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس وزراء لبنان
فرناس حفظي

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من السيد نواف سلام رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة صباح يوم الحمعة ٦ مارس الجاري، وذلك لمتابعة التطورات على الساحة اللبنانية ومستجدات الوضع الاقليمى في ظل التصعيد العسكري الخطير  الراهن الذي يشهده الإقليم واتساع رقعته . 

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاتصال يأتي في إطار المتابعة الدقيقة للوضع الخطير الذي يشهده لبنان الشقيق، لا سيما التداعيات الوخيمة المترتبة على أزمة النزوح المتفاقمة جراء الاعتداءات الإسرائيلية، حيث جدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال التأكيد على تضامن مصر الكامل مع الدولة اللبنانية في هذا الظرف الدقيق، مشدداً على الرفض القاطع لأي مساس الاستهداف لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه ومقدرات شعبه الشقيق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن تقييماً شاملاً للوضع الراهن، حيث جرى استعراض تطورات الأوضاع الحالية في لبنان في ظل أزمة النزوح الحالية والاحتياجات الملحة للشعب اللبناني الشقيق وسبل تلبيتها بشكل عاجل في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن. وأكد وزير الخارجية في هذا الصدد التزام مصر بمواصلة جهودها الحثيثة لدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وبسط سلطاتها علي كامل التراب الوطني اللبناني ودعم جهود الجيش اللبناني في هذا الشأن وحصر السلاح، والعمل على حشد الدعم اللازم لتخفيف وطأة المعاناة، بالتوازي مع تكثيف التحركات الدبلوماسية لوقف التصعيد الحالي لما له من انعكاسات خطيرة على امن واستقرار لبنان الشقيق.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي نواف سلام رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الساحة اللبنانية التصعيد العسكري لبنان

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترامب يستدعي رجال الدين للدعاء له

بسبب حرب إيران.. ترامب يستدعي رجال الدين للبيت الأبيض للدعاء له

ميسي

خلال استقبال فريق إنتر ميامي.. ترامب يشيد بميسي ويتحدث عن الأهلي المصري| ماذا قال؟

إمام الحرم خلال خطبة الجمعة

إمام الحرم خلال خطبة الجمعة: العشر الأواخر تاج رمضان وجوهره ففيها تستجاب الدعوات وتضاعف الحسنات

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

آيات الله فى بدر.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

آيات الله فى بدر.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

