وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اللبناني لمتابعة تداعيات العدوان الإسرائيلي

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من السيد نواف سلام رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة صباح يوم الحمعة ٦ مارس الجاري، وذلك لمتابعة التطورات على الساحة اللبنانية ومستجدات الوضع الاقليمى في ظل التصعيد العسكري الخطير الراهن الذي يشهده الإقليم واتساع رقعته .

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاتصال يأتي في إطار المتابعة الدقيقة للوضع الخطير الذي يشهده لبنان الشقيق، لا سيما التداعيات الوخيمة المترتبة على أزمة النزوح المتفاقمة جراء الاعتداءات الإسرائيلية، حيث جدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال التأكيد على تضامن مصر الكامل مع الدولة اللبنانية في هذا الظرف الدقيق، مشدداً على الرفض القاطع لأي مساس الاستهداف لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه ومقدرات شعبه الشقيق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن تقييماً شاملاً للوضع الراهن، حيث جرى استعراض تطورات الأوضاع الحالية في لبنان في ظل أزمة النزوح الحالية والاحتياجات الملحة للشعب اللبناني الشقيق وسبل تلبيتها بشكل عاجل في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن. وأكد وزير الخارجية في هذا الصدد التزام مصر بمواصلة جهودها الحثيثة لدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وبسط سلطاتها علي كامل التراب الوطني اللبناني ودعم جهود الجيش اللبناني في هذا الشأن وحصر السلاح، والعمل على حشد الدعم اللازم لتخفيف وطأة المعاناة، بالتوازي مع تكثيف التحركات الدبلوماسية لوقف التصعيد الحالي لما له من انعكاسات خطيرة على امن واستقرار لبنان الشقيق.